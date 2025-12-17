مذكرة بإقفال الإدارات العامة والبلديات خلال أعياد الميلاد ورأس السنة

أصدر رئيس مجلس الوزراء نواف سلام مذكرة إدارية قضت بإقفال كل الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات يومي الخميس الواقع فيهما ۲۰٢٥/١٢/٢٥ و ۲۰۲۹/۱/۱ ، وذلك بمناسبة عيدي الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية، ويوم الثلاثاء الواقع فيه ۲۰۲٦/١/٦ بمناسبة عيد الميلاد المجيد لدى الطوائف الأرمنية التي تتبع التقويم الأرثوذكسي.