روابط التعليم الرسمي إلى الشارع: الإضراب وسيلة للتعبير عن الوجع

نفذت روابط التعليم الرسمي اعتصامًا مركزيًا أمام وزارة المالية - رياض الصلح ضم الأساتذة والمعلمين في محافظتي جبل لبنان وبيروت، وذلك رفضاً لأوضاعهم المعيشية الصعبة بعد تدهور رواتبهم.كذلك، نفذت اعتصامات أمام مراكز المحافظات والمالية والسرايا في مناطق عدة.وقد طالب المعتصمون بحقوقهم كاملة، وبرواتب تحفظ كرامتهم.وقالوا: "إن الإضراب ليس غاية إنما وسيلة للتعبير عن وجعهم".