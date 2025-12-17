سلام استقبل شهيب وعبد الله ووفدي البنك الدولي والجامعة الثقافية

استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي جان-كريستوف كارّيه مترئسا وفدا قدم عرضا لأداة الضمان الجزئي للمخاطر (Partial Risk Guarantee)، وهي إحدى أدوات الإقراض المعتمدة لدى البنك الدولي، وتهدف إلى تغطية المخاطر المرتبطة بالجهات الحكومية، بما في ذلك مخاطر التعثّر في السداد أو التغييرات التنظيمية.



كما ركز البحث على الفوائد التي يمكن أن تحققها هذه الأداة في دعم الاستثمارات المستقبلية في قطاعي الطاقة والنقل في لبنان.



الجامعة الثقافية



واستقبل الرئيس سلام الرئيس الجديد للجامعة اللبنانية الثقافية في العالم إبراهيم قسطنطين والأمين العام المركزي محمد رسلان وأعضاء الهيئة الإدارية الجديدة، بحضور رئيس مجلس الامناء الرئيس السابق للجامعة عباس فواز، في زيارة بروتوكولية بعد إنتخابات الهيئة الإدارية الجديدة، وتم البحث في اوضاع الجاليات اللبنانية في الانتشار.



بعد اللقاء، قال قسطنطين: "زيارتنا اليوم إلى دولة الرئيس بروتوكولية، جرى خلالها عرض أوضاع الجامعة الثقافية وأهدافها على المستوى العالمي. كما أبدينا استعدادنا الكامل لدعم وحدة الاغتراب، ودعم لبنان وشعبه، والدولة اللبنانية، بكل ما من شأنه أن ينعكس إيجابا على وطننا وشعبنا. وقد طمأنا دولة الرئيس سلام إلى أن الجامعة والاغتراب بألف خير".



شهيب وعبد الله



والتقى رئيس الحكومة عضوي كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائبين اكرم شهيب وبلال عبد الله وعضو مجلس ادارة مرفأ بيروت لمى حريز.



‏بعد اللقاء، قال عبد الله: "تشرفنا اليوم بلقاء الرئيس سلام وناقشنا بشكل اساسي، الاستفادة القصوى من مكان مطمر الناعمة باستحداث شبكة طاقة شمسية في هذه المنطقة قادرة على زيادة التغطية الكهربائية لاهالي المنطقة والمحيط، وبالتنسيق مع وزارة الطاقة ومؤسسة كهرباء لبنان".



وأضاف: "أن المشكلة كانت مرتبطة بموضوع الاستملاكات والأراضي والمساحات المطلوبة، واعطى دولة الرئيس توجيهاته لإجراء المقتضى لما يخص الاستثمار وإمكانية تنفيذ هذا المشروع الحيوي للمنطقة".



وتابع: "كما كانت لشكره باسم أهالي اقليم الخروب على المرسوم الذي صدر بإنشاء مجمع الأبنية الحكومية في منطقة شحيم، وهو كان ثمرة جهد مشترك بين وزير الاشغال العامة فايز رسامني ووزير المالية ياسين جابر، علما ان هذا الموضوع كان الشغل الشاغل لوزير الداخلية العميد احمد الحجار ابن بلدتنا الذي نعتز به، خصوصا انه مشروع حيوي لكل منطقة اقليم الخروب".



كما استقبل الرئيس سلام الوزيرة السابقة ماري كلود نجم.