مخزومي: نقاطع الجلسة غدا دفاعا عن الدستور وعن حق المغتربين في الاقتراع

كتب رئيس حزب "الحوار الوطني" النائب فؤاد مخزومي عبر حسابه على منصة "اكس": "نقاطع الجلسة التشريعية المقرر عقدها غدا دفاعا عن الدستور، وعن حق المغتربين في الاقتراع، وهم ركيزة أساسية لصمود لبنان بتحويلاتهم التي تفوق حجم الموازنة العامة. تجاهل إدراج مشروع القانون الذي يضمن اقتراعهم لـ128 نائبا هو مس في حق دستوري لا يجوز التفريط به".