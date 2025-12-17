مخزومي: نقاطع الجلسة غدا دفاعا عن الدستور وعن حق المغتربين في الاقتراع

نقاطع الجلسة التشريعية المقرّر عقدها غدًا دفاعًا عن الدستور، وعن حق المغتربين في الاقتراع، وهم ركيزة أساسية لصمود لبنان بتحويلاتهم التي تفوق حجم الموازنة العامة.
تجاهُل إدراج مشروع القانون الذي يضمن اقتراعهم لـ128 نائبًا هو مسٌّ بحق دستوري لا يجوز التفريط به.
— Fouad Makhzoumi (@fmakhzoumi) December 17, 2025
