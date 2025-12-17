الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
وداعاً
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

"لبنان القوي": نحذّر من خطورة عدم عودة النازحين ومماطلة الحكومة في قانون الإنتخابات مخالفة دستورية

أخبار لبنان
2025-12-17 | 09:54
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
&quot;لبنان القوي&quot;: نحذّر من خطورة عدم عودة النازحين ومماطلة الحكومة في قانون الإنتخابات مخالفة دستورية
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
"لبنان القوي": نحذّر من خطورة عدم عودة النازحين ومماطلة الحكومة في قانون الإنتخابات مخالفة دستورية

حذّر التكتل من الإستخفاف بالمعلومات المتزايدة عن إنتشار مسلحين في عدد من النقاط الحدودية مع لبنان من جهة سوريا. وتترافق هذه المعلومات مع سلوك مشبوه للنازحين السوريين داخل الأراضي اللبنانية على غرار ما حصل في يوم الإحتفال بسقوط النظام السابق.

ونبّه من خطورة عدم عودة النازحين السوريين ويستغرب تصرف الحكومة اللبنانية بدونية تجاه سوريا إزاء الدفاع عن سيادة لبنان ومصالحه، رافضًا أي كلام عن إلحاق لبنان بسوريا، فلبنان وسوريا دولتان مستقلتان سيّدتان ومتجاورتان.
 
واعتبر أن الحكومة مسؤولة عن إجراء الإنتخابات النيابية في موعدها وبحسب القانون النافذ، وفي ظل غياب أي تعديل للقانون، فإن مماطلة الحكومة في إتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القانون النافذ هي بمثابة التمهيد لعدم إجراء الإنتخابات في موعدها، ولتطيير حق المغتربين اللبنانيين في الانتخاب من الخارج ، وهذه مخالفة  دستورية جسيمة تتحمل الحكومة مسؤولية عواقبها.
 
وتقدم التكتل بالعزاء من دولة استراليا حكومةً وشعباً لسقوط مدنيين أبرياء في هجوم إرهابي على شاطئ سيدني ويعتبر أن إستهداف المدنيين مُدان ومرفوض، ويعلن التكتل تضامنه مع استراليا متمنياً الشفاء للجرحى.

كما تقدم من اللبنانيين بأصدق التهاني لمناسبة عيدي الميلاد ورأس السنة، متمنياً أن يحمل العام الجديد مزيداً من الإستقرار والأمان للبنانيين.
 

أخبار لبنان

القوي":

نحذّر

خطورة

النازحين

ومماطلة

الحكومة

قانون

الإنتخابات

مخالفة

دستورية

LBCI التالي
ريفي يقرّر مقاطعة الجلسة النيابية: لاحترام صوت المغترب
وزارة الزراعة تعقد الاجتماع الأول للجنة مناقشة الاتفاقات الزراعية والصناعية وحماية الإنتاج المحلي
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-09-29

معوض: ما يحصل بموضوع انتخاب المغتربين مخالفة دستورية واضحة

LBCI
اقتصاد
2025-11-26

كنعان: الدولة بلا حسابات وإقرار الموازنة من دونها مخالفة دستورية وتشريع للهدر

LBCI
أخبار لبنان
2025-10-28

"كهرباء لبنان" حذّرت من التعديات على الشبكة العامة وأكدت ملاحقة المخالفين قضائياً

LBCI
أخبار لبنان
2025-10-02

المرحلة الثالثة من خطة الحكومة لعودة النازحين السوريين تنطلق...

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
16:09

الجميل لـ حوار المرحلة: مشكلتنا ليست مع الطائفة الشيعية إنما مع سلاح الحزب... ولا حرب أهلية وسنحاول تجنب أي صدام داخلي

LBCI
أخبار لبنان
16:01

اللقاء الديمقراطي يجتمع برئاسة تيمور جنبلاط وأبو الحسن: نتمسّك بحقوق المودعين وسنشارك في الجلسة التشريعية غدًا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:22

من الفوضى إلى البحث عن توازن: مؤتمر كارنيغي يضع لبنان في قلب نقاشات 2026

LBCI
رياضة
13:57

تكريم حاشد لابطال لبنان للتزلج… والعين على المشاركة الكثيفة في الالعاب الاولمبية

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-11-19

شيخ العقل اتصل برئيس الاركان معزيا بشهداء الجيش ومنوها بمواقف العماد هيكل الوطنية

LBCI
عالم الطبخ
2025-11-16

الكسكس بطريقة مميزة مع الشيف حنا طويل (فيديو)

LBCI
منوعات
2025-12-11

مؤثرة روسية تثير موجة غضب: وضعت طفلها داخل كيس بلاستيكي وسحبت الهواء "لأجل المتعة" (فيديو)

LBCI
منوعات
2025-12-13

في أستراليا... انفجار يحوّل أحد المطاعم إلى رماد: إليكم ما حصل!

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:22

من الفوضى إلى البحث عن توازن: مؤتمر كارنيغي يضع لبنان في قلب نقاشات 2026

LBCI
رياضة
13:57

تكريم حاشد لابطال لبنان للتزلج… والعين على المشاركة الكثيفة في الالعاب الاولمبية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:54

أسعد نكد يشارك في احتفال لأطفال دور الأيتام في زحلة... موسيقى رقص وألعاب وأجواء ميلادية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

ريسيتال ميلادي تحت عنوان "بكركي قلب العيد"... إليكم الأجواء

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

أمسية خيرية موسيقية تنظمها مؤسسة "تكريم"... هذه التفاصيل والأجواء

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

مستشفى رزق يحتفل بالذكرى المئوية الأولى لتأسيسه

LBCI
أخبار لبنان
13:43

بو صعب: الكلام عن تعيين سفراء غير السفير كرم في لجنة الميكانيزم هو كلام إعلامي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:23

الجولة الـ١٣ والاخيرة من العودة المنظمة للنازحين الى سوريا على أن تستأنف جولات أخرى العام المقبل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:22

رغم التشدد السوري واللبناني... تهريب من حمص الى الكولا

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
07:27

مذكرة بإقفال الإدارات العامة والبلديات خلال أعياد الميلاد ورأس السنة

LBCI
أمن وقضاء
05:57

مداهمة لشعبة المعلومات في بر الياس... وضبط أطنان من المواد الغذائية الفاسدة والمنتهية الصلاحية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:17

إذا أردت تصريف أو تحويل الأموال.. هذه هي الآلية الجديدة

LBCI
حال الطقس
02:10

استقرار جوي وحرارات متدنية… إليكم تفاصيل الطقس

LBCI
اسرار
23:43

أسرار الصحف 17-12-2025

LBCI
خبر عاجل
03:40

بو صعب من قصر بعبدا: لا يمكن إقرار قانون انتخابي من دون توافق سياسي وهناك توجّه لإعادة فتح المهل ما يعني تأجيلاً تقنياً للانتخابات في جميع الأحوال

LBCI
أخبار لبنان
04:20

القرض الحسن تنفي تغيير اسمها: بيع وشراء الذهب يتم عبر شركات تجارية مرخّصة ووفق الأطر القانونية

LBCI
أخبار دولية
07:08

إحباط محاولة تهريب شحنة أسلحة من ريف دمشق إلى لبنان

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More