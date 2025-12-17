الأخبار
رسالة إلى بري من المجموعات الاغترابية لإدراج القانون النيابي لغير المقيمين
أخبار لبنان
2025-12-17
رسالة إلى بري من المجموعات الاغترابية لإدراج القانون النيابي لغير المقيمين
وجّهت المجموعات الاغترابية اللبنانية كتابًا إلى رئيس مجلس النواب نبيه برّي، طالبت فيه بإدراج اقتراح القانون النيابي ومشروع القانون الحكومي المتعلّقين بتكريس حقّ اللبنانيين غير المقيمين في الاقتراع وفق مكان قيدهم، على جدول أعمال أقرب جلسة تشريعية.
وأكدت المجموعات أنّ هذا الحقّ دستوري ومكرّس منذ عام 2018، وأنّ الإبقاء على قاعدة المقاعد الستة يشكّل خللًا يمسّ مبدأ المساواة بين اللبنانيين.
وشدّدت على أنّ مطلبها يُطرح في إطار حقوقي ودستوري بحت، بعيدًا عن أي اعتبارات انتخابية، داعيةً إلى إقرار التعديلات المطلوبة ضمن المهل المناسبة مع اقتراب الاستحقاق الانتخابي، بما يعزّز ثقة اللبنانيين المنتشرين في العالم بمؤسسات دولتهم.
المجموعات الموقّعة:
شبكة الاغتراب اللبنانيTLDN ، جمعية الإنتشار اللبناني ما وراء البحارDLO، الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم، كلنا ارادة، اتحاد الجاليات اللبنانية في أوروبا، المنتدى اللبناني في اوروبا، مغتربين مجتمعين، مجلس التنفيذيين اللبنانيين، مواطنون لبنانيون حول العالم، صوتي، الحراك الاغترابي اللبناني، Change Lebanon، Collectif Libanais de France،Global Lebanese Alliance Latin American Center For Lebanese Studies، Lebanese National Alliance، Our New Lebanon, ROOTED, TeamHope
أخبار لبنان
