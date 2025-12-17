0min

بو صعب: الكلام عن تعيين سفراء غير السفير كرم في لجنة الميكانيزم هو كلام إعلامي

حضر الشأن الانتخابي في بعبدا، في لقاء رئيس الجمهورية جوزاف عون بنائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب.



وأمل بو صعب في أن يقتنع الجميع بضرورة التوافق السياسي وبالتالي انجاز الانتخابات في موعدها، ملمحاً إلى إمكانية التأجيل التقني لها.