الجميل لـ حوار المرحلة: مشكلتنا ليست مع الطائفة الشيعية إنما مع سلاح الحزب... ولا حرب أهلية وسنحاول تجنب أي صدام داخلي

أخبار لبنان
2025-12-17 | 16:09
مشاهدات عالية
الجميل لـ حوار المرحلة: مشكلتنا ليست مع الطائفة الشيعية إنما مع سلاح الحزب... ولا حرب أهلية وسنحاول تجنب أي صدام داخلي
الجميل لـ حوار المرحلة: مشكلتنا ليست مع الطائفة الشيعية إنما مع سلاح الحزب... ولا حرب أهلية وسنحاول تجنب أي صدام داخلي

أكد رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل أننا "نريد أن ننقل لبنان إلى مرحلة جديدة ويجب أن يستعيد قراره وسيطرته على أراضيه وللأسف حزب الله لم يتجاوب مع نداءاتنا لناحية فتح صفحة جديدة بعد المصارحة والمصالحة مع الطائفة الشيعية ومع الحزب من دون سلاح."

وقال في حديث لبرنامج "حوار المرحلة" عبر الـLBCI: "مددنا يدنا لكل الطوائف لنبني البلد معًا ومشكلتنا ليست مع الطائفة الشيعية إنما مع سلاح حزب الله وأردنا أن يلاقينا أحد إلى منتصف الطريق لكن المشكلة أن قرار الحزب ليس بيده إنما هو قرار إيراني>"

وأشار إلى أننا "نراهن على أن تقوم الدولة بما يلزم وعلى التزام عون وسلام بكلامهما والسير بجمع السلاح وننتظر ما سيقوم به الجيش شمال الليطاني بعد رأس السنة."

وقال: "لا حرب أهلية وسنحاول تجنب أي صدام داخلي واحتواء السلاح هو عمليًا تأخير للمشكلة ونحن نرفض أي إحتواء ونريد نزع السلاح وحصره إما عبر تسليمه إراديًا أو ينزعه الجيش الذي قام بعمله جنوب الليطاني."

وأضاف: "أنا متحفظ على الهجوم على قائد الجيش وأعرف نوايا الرئيس عون والجيش والكل حريص على تنفيذ حصر السلاح ويحاولون التقدم من دون خلق توتر وصراع وتصادم."

وأعلن الجميل أن "كل الجو الذي يأتيني من سوريا هو أنه لن يُسمح بأي تدخل من البقاع ولا أرى نية سورية لمهاجمة لبنان من البقاع."

ولفت إلى أن "رأس التفاوض اللبناني مع إسرائيل هو السفير سيمون كرم والرئيس عون يتولى التفاوض دستوريًا وهو عين السفير كرم بالإتفاق مع رئيس الحكومة وهي خطوة مهمة والمهم أن نصل فيها إلى نتيجة ولا قيمة لمهما قام به كرم ما لم يكن هناك حصر للسلاح."

واعتبر أن "أي تقاعس من بري أو من البرلمان عن تصحيح القانون الإنتخابي الحالي سيؤدي إلى تطيير الإنتخابات."

وقال: "لن أعطي أي إشارات إنتخابية ونتواصل مع كل من يشبهوننا ويأخذون موقفنا من موضوع السلاح والسيادة ومستقبل لبنان ولا اتفاق نهائيًا في أي دائرة حتى اللحظة."
 

أخبار لبنان

المرحلة:

مشكلتنا

الطائفة

الشيعية

الحزب...

أهلية

وسنحاول

داخلي

آخر الأخبار
2025-12-03

النائب غادة أيوب لـ "حوار المرحلة": الطائفة الشيعية تنتفض اليوم على داخلها وترفض هيمنة الثنائي عليها وقد نصل إلى مرحلة يأتي بها الحزب ويسلم سلاحه

LBCI
آخر الأخبار
15:48

سامي الجميل لـ حوار المرحلة: لن أعطي أي إشارات إنتخابية ونتواصل مع كل من يشبهوننا ويأخذون موقفنا من موضوع السلاح والسيادة ومستقبل لبنان ولا اتفاق نهائيًا في أي دائرة حتى اللحظة

LBCI
آخر الأخبار
15:11

سامي الجميل لـ حوار المرحلة: لا حرب أهلية وسنحاول تجنب أي صدام داخلي واحتواء السلاح هو عمليًا تأخير للمشكلة ونحن نرفض أي إحتواء ونريد نزع السلاح وحصره إما عبر تسليمه إراديًا أو ينزعه الجيش الذي قام بعمله جنوب الليطاني

LBCI
آخر الأخبار
14:50

سامي الجميل لـ حوار المرحلة: مددنا يدنا لكل الطوائف لنبني البلد معًا ومشكلتنا ليست مع الطائفة الشيعية إنما مع سلاح حزب الله وأردنا أن يلاقينا أحد إلى منتصف الطريق لكن المشكلة أن قرار الحزب ليس بيده إنما هو قرار إيراني

LBCI
اقتصاد
04:31

فهد: الجو مريح من الناحية الاستهلاكية والحديث عن ارتفاع الأسعار لا أساس له

LBCI
أخبار لبنان
03:42

برّي: الغارات الإسرائيلية رسالة إلى مؤتمر باريس المخصص لدعم الجيش

LBCI
أخبار لبنان
03:13

رائد خوري: تجربة وزارة الزراعة مثال يُحتذى وخطة ماكنزي مسؤولية كل الوزارات

LBCI
أمن وقضاء
02:54

انتحل صفة موظّف لدى الأمم المتّحدة ثم احتجز برفقة شريكَيْه زوجَيْن داخل مرحاض منزلهم وسرقوا مجوهرات ومبلغًا ماليًا

LBCI
أخبار دولية
00:28

ألمانيا تفتتح مركزا وطنيا للدفاع ضد المسيّرات

LBCI
أخبار لبنان
11:19

الكتلة الوطنيّة: لا تشريع وفق مصالح نبيه بري

LBCI
أخبار دولية
00:33

مقتل أربعة أشخاص بضربة أميركية على مركب "لتهريب المخدرات" في المحيط الهادئ

LBCI
أخبار دولية
00:36

مقتل ثلاثة أشخاص في منطقة روستوف الروسية بهجوم أوكراني بمسيّرات

LBCI
آخر الأخبار
04:22

نائب رئيس اتحاد النقابات السياحية في لبنان طوني الرامي للـLBCI: ما سنشهده في ليلة رأس السنة في القطاع المطعمي مختلف فنحو 70% من المطاعم ستعتمد نظام à la carte فيما سيعتمد جزء منها set menu مع مروحة أسعار مناسبة والقطاع في جهوزية كاملة

LBCI
آخر الأخبار
03:35

عضو نقابة أصحاب مكاتب السفر والسياحة مارون ضاهر للـLBCI: الارقام بتزايد والطائرات "مفوّلة" وشركات الطيران وضعت رحلات اضافية على بيروت وتوقعاتنا في موسم الاعياد أن نصل الى 20 الف زائر اي بزيادة 60% عن موسم العام الفائت

LBCI
آخر الأخبار
03:24

نائب رئيس اتحاد النقابات السياحية في لبنان طوني الرامي للـLBCI: كدورة سياحية يشهد لبنان الذروة بين 22 كانون الأول و3 كانون الثاني ويمكن القول إن لبنان محجوز بالكامل "fully booked" و"fully loaded" ونحن نعلن جهوزيتنا الكاملة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:22

من الفوضى إلى البحث عن توازن: مؤتمر كارنيغي يضع لبنان في قلب نقاشات 2026

LBCI
رياضة
13:57

تكريم حاشد لابطال لبنان للتزلج… والعين على المشاركة الكثيفة في الالعاب الاولمبية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:54

أسعد نكد يشارك في احتفال لأطفال دور الأيتام في زحلة... موسيقى رقص وألعاب وأجواء ميلادية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

ريسيتال ميلادي تحت عنوان "بكركي قلب العيد"... إليكم الأجواء

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

أمسية خيرية موسيقية تنظمها مؤسسة "تكريم"... هذه التفاصيل والأجواء

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

مستشفى رزق يحتفل بالذكرى المئوية الأولى لتأسيسه

LBCI
أخبار لبنان
07:27

مذكرة بإقفال الإدارات العامة والبلديات خلال أعياد الميلاد ورأس السنة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:17

إذا أردت تصريف أو تحويل الأموال.. هذه هي الآلية الجديدة

LBCI
أمن وقضاء
05:57

مداهمة لشعبة المعلومات في بر الياس... وضبط أطنان من المواد الغذائية الفاسدة والمنتهية الصلاحية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:16

إسرائيل تضع خطة الحرب على حزب الله بانتظار قرار واشنطن

LBCI
أخبار دولية
07:08

إحباط محاولة تهريب شحنة أسلحة من ريف دمشق إلى لبنان

LBCI
اسرار
23:30

أسرار الصحف 18-12-2025

LBCI
أمن وقضاء
08:15

بأقل من 10 ساعات... "المعلومات" تكشف ملابسات جريمة قتل شاب في النبعة وتوقف القاتل

LBCI
خبر عاجل
03:02

ثلاث غارات اسرائيلية على جرود الهرمل مرتفعات زغرين

