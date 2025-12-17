الجميل لـ حوار المرحلة: مشكلتنا ليست مع الطائفة الشيعية إنما مع سلاح الحزب... ولا حرب أهلية وسنحاول تجنب أي صدام داخلي

أكد رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل أننا "نريد أن ننقل لبنان إلى مرحلة جديدة ويجب أن يستعيد قراره وسيطرته على أراضيه وللأسف حزب الله لم يتجاوب مع نداءاتنا لناحية فتح صفحة جديدة بعد المصارحة والمصالحة مع الطائفة الشيعية ومع الحزب من دون سلاح."وقال في حديث لبرنامج "حوار المرحلة" عبر الـLBCI: "مددنا يدنا لكل الطوائف لنبني البلد معًا ومشكلتنا ليست مع الطائفة الشيعية إنما مع سلاح حزب الله وأردنا أن يلاقينا أحد إلى منتصف الطريق لكن المشكلة أن قرار الحزب ليس بيده إنما هو قرار إيراني>"وأشار إلى أننا "نراهن على أن تقوم الدولة بما يلزم وعلى التزام عون وسلام بكلامهما والسير بجمع السلاح وننتظر ما سيقوم به الجيش شمال الليطاني بعد رأس السنة."وقال: "لا حرب أهلية وسنحاول تجنب أي صدام داخلي واحتواء السلاح هو عمليًا تأخير للمشكلة ونحن نرفض أي إحتواء ونريد نزع السلاح وحصره إما عبر تسليمه إراديًا أو ينزعه الجيش الذي قام بعمله جنوب الليطاني."وأضاف: "أنا متحفظ على الهجوم على قائد الجيش وأعرف نوايا الرئيس عون والجيش والكل حريص على تنفيذ حصر السلاح ويحاولون التقدم من دون خلق توتر وصراع وتصادم."وأعلن الجميل أن "كل الجو الذي يأتيني من سوريا هو أنه لن يُسمح بأي تدخل من البقاع ولا أرى نية سورية لمهاجمة لبنان من البقاع."ولفت إلى أن "رأس التفاوض اللبناني مع إسرائيل هو السفير سيمون كرم والرئيس عون يتولى التفاوض دستوريًا وهو عين السفير كرم بالإتفاق مع رئيس الحكومة وهي خطوة مهمة والمهم أن نصل فيها إلى نتيجة ولا قيمة لمهما قام به كرم ما لم يكن هناك حصر للسلاح."واعتبر أن "أي تقاعس من بري أو من البرلمان عن تصحيح القانون الإنتخابي الحالي سيؤدي إلى تطيير الإنتخابات."وقال: "لن أعطي أي إشارات إنتخابية ونتواصل مع كل من يشبهوننا ويأخذون موقفنا من موضوع السلاح والسيادة ومستقبل لبنان ولا اتفاق نهائيًا في أي دائرة حتى اللحظة."