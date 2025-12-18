سلسلة لقاءات لوزيرة التربية: بحثٌ في ملفات تربوية عديدة

بحثت وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي مع مدير برنامج الغذاء العالميّ في لبنان ماثيو هولينغوورث على رأس فريق عمل البرنامج، المراحل التي بلغها تنفيذ برنامج التغذية المدرسية.

واطلعت كرامي على خطة البرنامج لرفع عدد المستفيدين إلى نحو 130000 مئة وثلاثين ألف متعلم في المرحلة المقبلة.

ثم بحثت كرامي مع النائب وائل أبو فاعور ووليد صافي، العديد من القضايا التربوية ومنها ملف تفرغ اساتذة الجامعة اللبنانية.

كما بحث الجانبان وضع مذكرة تفاهم مع المُتحف، في راشيا.

ثم اطلعت من رئيسة جمعية التعليم البديل اللبنانية LAL نايلة فهد على البرامج والأنشطة التي نفذتها الجمعية، والمشاريع المستقبلية في مجال التعليم البديل.

كذلك بحثت الوزيرة مع المكتب التربويّ لتيار المردة ملف التفرغ والمراحل التي وصل إليها وراجعت في حاجات مدارس منطقة زغرتا إلى الترميم، وآليات ملء الشواغر في إدارات المدارس.

كما استقبلت المكتب التربوي المركزي في حركة امل في حضور النائب أشرف بيضون وتم عرض موضوع تفرغ أساتذة الجامعة واهمية استقطاب المستحقين . ووضعتهم الوزيرة في أجواء الخطوات التي بادرت الوزارة إلى تنفيذها لدعم المدارس الرسمية في منطقة الشريط الحدودي

،وتأمين التمويل اللازم من اجل قيام هذه المدارس برسالتها .

عرضت الوزيرة كرامي مع الأمين العام للهيئة الوطنية للسلامة المرورية رمزي سلامة الأنشطة التي تقوم بها المدارس ، وسبل تعزيز التعاون من خلال تفعيل نشاطات وخدمات الهيئة في المدارس الرسمية.

ثم ترأست كرامي الإجتماع التحضيريّ للمجلس الإستراتيجيّ لإدارة الصندوق الإئتمانيّ للتربية TREF في حضور ممثلي الجهات المانحة والداعمة والمشاركة في تمويل الصندوق.

وعرضوا أولويات الوزارة وواقعها الماليّ، وأطلعت الوزيرة الحضور على مطالب الأساتذة والإلتزامات المالية للدولة تجاه المدارس وصناديقها.