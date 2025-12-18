الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
وجعة راس
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

سلسلة لقاءات لوزيرة التربية: بحثٌ في ملفات تربوية عديدة

أخبار لبنان
2025-12-18 | 11:43
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
سلسلة لقاءات لوزيرة التربية: بحثٌ في ملفات تربوية عديدة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
سلسلة لقاءات لوزيرة التربية: بحثٌ في ملفات تربوية عديدة

بحثت وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي مع مدير برنامج الغذاء العالميّ في لبنان ماثيو هولينغوورث على رأس فريق عمل البرنامج، المراحل التي بلغها تنفيذ برنامج التغذية المدرسية.

 

واطلعت كرامي على خطة البرنامج لرفع عدد المستفيدين إلى نحو 130000 مئة وثلاثين ألف متعلم في المرحلة المقبلة.

 

ثم بحثت كرامي مع النائب وائل أبو فاعور ووليد صافي، العديد من القضايا التربوية ومنها ملف تفرغ اساتذة الجامعة اللبنانية.

 

كما بحث الجانبان وضع مذكرة تفاهم مع المُتحف، في راشيا.

 

ثم اطلعت من رئيسة جمعية التعليم البديل اللبنانية LAL نايلة فهد على البرامج والأنشطة التي نفذتها الجمعية، والمشاريع المستقبلية في مجال التعليم البديل.

 

كذلك بحثت الوزيرة مع المكتب التربويّ لتيار المردة ملف التفرغ والمراحل التي وصل إليها وراجعت في حاجات مدارس منطقة زغرتا إلى الترميم، وآليات ملء الشواغر في إدارات المدارس.

كما استقبلت المكتب التربوي المركزي في حركة امل في حضور النائب أشرف بيضون وتم عرض موضوع تفرغ أساتذة الجامعة واهمية استقطاب المستحقين . ووضعتهم الوزيرة في أجواء الخطوات التي  بادرت الوزارة إلى تنفيذها لدعم المدارس الرسمية في منطقة الشريط الحدودي

،وتأمين التمويل اللازم من اجل قيام هذه المدارس برسالتها .

 

عرضت الوزيرة كرامي مع الأمين العام للهيئة الوطنية للسلامة المرورية رمزي سلامة الأنشطة التي تقوم بها المدارس ، وسبل تعزيز التعاون من خلال تفعيل نشاطات وخدمات الهيئة في المدارس الرسمية.

 

ثم ترأست كرامي الإجتماع التحضيريّ للمجلس الإستراتيجيّ لإدارة الصندوق الإئتمانيّ للتربية TREF في حضور ممثلي الجهات المانحة والداعمة والمشاركة في تمويل الصندوق.

 

وعرضوا أولويات الوزارة وواقعها الماليّ، وأطلعت الوزيرة الحضور على مطالب الأساتذة والإلتزامات المالية للدولة تجاه المدارس وصناديقها.

أخبار لبنان

آخر الأخبار

لقاءات

لوزيرة

التربية:

ملفات

تربوية

عديدة

LBCI التالي
"الميكانيزم": اجتماع الجمعة سيخوض البحث في العمق... واستبعاد هذه الفكرة (اللواء)
رئيس الوزراء المصري يحمل خطاباً عالي السقف ضد حزب الله (الأنباء الالكترونية)
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-12-05

سلسلة لقاءات لوزيرة التربية: لتوفير التمويل والدعم من اليونيسف لتلبية حاجات إعادة هيكلة ومكننة الوزارة

LBCI
أخبار لبنان
2025-09-21

وزيرة التربية من راشيا: الأولوية للاستماع إلى القضايا التربوية ومعالجتها بالتعاون مع لجنة التربية والفعاليات التعليمية

LBCI
أخبار لبنان
2025-10-30

دريان استقبل وزيرة التربية وسفير الفاتيكان..كرامي: أقف إلى جانب التربويين وأثق بهمتهم

LBCI
اقتصاد
2025-10-30

سلسلة لقاءات لوزير المالية...

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
15:52

رافيد: إسرائيل سترفع مستوى مشاركتها في المحادثات المباشرة مع لبنان والاجتماع يتركّز رسميًا على التعاون الاقتصاديّ

LBCI
أخبار لبنان
14:33

جعجع: الأمور لا تحصل بالسرعة المطلوبة إلا أنها تسير على الطريق الصحيح

LBCI
أخبار لبنان
14:06

دبلوماسيون لرويترز: اجتماع باريس يهدف إلى تهيئة ظروف أفضل لتحديد آليات عملية حصر السلاح

LBCI
أمن وقضاء
13:50

إخماد حريق الواجهة الأمامية لمحلات Khoury Home الدورة

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
اسرار
2025-11-03

أسرار الصحف 4-11-2025

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:13

إسرائيل تصعد ميدانيًا... نحو عشر غارات طالت مناطق جنوبية وبقاعية

LBCI
اخبار البرامج
2025-12-15

بحلقة مليئة بالضحك وأجواء التحدي... "كل ليلة عيد" يشوّق المشاهدين لما ينتظرهم في الفوروم دو بيروت! (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
2025-12-15

مصلحة الليطاني: قطع المياه عن مشروع ري صيدا - جزين لمدة أسبوع تقريبا

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

بطولة للتوتش رغبي في لبنان وهذه أجواء النسخة الخامسة!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

الشباب يحاورون الشاركس في Berytech

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

حوار ربع الساعة الأخير بين رئيس الحكومة والمصارف

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

Fondation CMA CGM توظف طاقتها لخدمة المجتمع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

بكبسة زرّ... الدواء في لبنان تحت الرقابة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

حال المراهقين نفسيًا في لبنان… أرقامٌ صادمة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:15

عقدة قانون الانتخاب لم تنجح هذه المرة بعرقلة التشريع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:13

إسرائيل تصعد ميدانيًا... نحو عشر غارات طالت مناطق جنوبية وبقاعية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:12

عشية إجتماع الميكانيزم... لبنان يحدد سقف مواقفه

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
14:28

توقّف مفاجئ لرحلة وائل كفوري وعودة الطائرة أدراجها… ما السبب؟ (فيديو)

LBCI
خبر عاجل
04:46

مجلس النواب أقرّ مشروع قانون اتفاقية قرض مع البنك الدولي بقيمة 250 مليون دولار لإعادة ترميم البنى التحتية في الجنوب وقانون القضاء العدلي بعد تعديله

LBCI
حال الطقس
02:31

استقرار جوي لأيام عدة...

LBCI
خبر عاجل
08:11

مصادر غربية للـLBCI: بعد انتهاء الاجتماع الرباعي في باريس تقرّر أن يُعقَد مؤتمر دعم الجيش اللبناني في وقتٍ ما خلال شهر شباط المقبل من دون تحديد موعد دقيق حتى الآن

LBCI
اسرار
23:30

أسرار الصحف 18-12-2025

LBCI
آخر الأخبار
03:35

عضو نقابة أصحاب مكاتب السفر والسياحة مارون ضاهر للـLBCI: الارقام بتزايد والطائرات "مفوّلة" وشركات الطيران وضعت رحلات اضافية على بيروت وتوقعاتنا في موسم الاعياد أن نصل الى 20 الف زائر اي بزيادة 60% عن موسم العام الفائت

LBCI
أخبار لبنان
15:52

رافيد: إسرائيل سترفع مستوى مشاركتها في المحادثات المباشرة مع لبنان والاجتماع يتركّز رسميًا على التعاون الاقتصاديّ

LBCI
خبر عاجل
05:42

النائب جورج عدوان من مجلس النواب: لمن يحاول الاصطياد في المياه العكرة نؤكد أننا نتمسك بخطب القسم ونؤمن بالرئيس وواجباتنا تجاهه وتجاه مجتمعنا نحرص دائمًا على الاضاءة على طريقة سير الأمور

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More