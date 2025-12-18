سلام استقبل نظيره المصري في المطار واجتماع ثنائي غدا في السرايا

وصل رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي، مساء اليوم، إلى بيروت، على رأس وفد وزاري في بداية زيارة رسمية تستمر يومين، وكان في استقباله في مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت، رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام ووزير الصناعة جو عيسى الخوري.



ومن المقرر ان تقام مراسم الاستقبال الرسمية للضيف المصري التاسعة من صباح غد في الباحة الخارجية للسرايا، على ان يعقد الرئيسان سلام ومدبولي بعد ذلك اجتماعا ثنائيا، ثم تعقد المحادثات الموسعة بين الجانبين اللبناني و المصري.



ويعقد الرئيسان سلام ومدبولي مؤتمرا صحافيا مشتركا في ختام المحادثات.