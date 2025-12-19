الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
جدل
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

مكتب تمام سلام ينفي أي علاقة بملف تهريب أموال...

أخبار لبنان
2025-12-19 | 08:44
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
مكتب تمام سلام ينفي أي علاقة بملف تهريب أموال...
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
مكتب تمام سلام ينفي أي علاقة بملف تهريب أموال...

صدر عن المكتب الإعلامي للرئيس تمام سلام البيان الاتي:

 "أورد موقع "رؤيا" الأخباري الأردني نبأ معنونًا: "مستثمر أردني يقع فريسة عملية تهريب أموال يقودها رئيس وزراء لبناني سابق مع أخيه وزوجته". وقد تصدرت الخبر صورة  للرئيس تمام سلام مع إبراز أخبار ملفقة عن اشتراكه بتهريب أموال شركة الأعمال العربية الحديثة السعودية المحدودة المسؤولية إضرارًا بالدائن المدعو رائد محمد محمود محمود.

وعليه، وبعد أن تداولت وسائل التواصل الاجتماعي الخبر، فإن المكتب الإعلامي  لدولة الرئيس سلام يوضح ما يأتي:

أولًا: إن الكلام عن تجاهل حكم تحكيمي صادر ضد شركة الأعمال العربية الحديثة، هو افتراء بحت لأن الحكم المشار إليه ليس له صفة تنفيذية في لبنان، وليست المحاكم اللبنانية ذات صلاحية لتنفيذه، بالإضافة إلى أنه حكم حديث جدًا بتاريخ 15/8/2025، لم يتبلغه الرئيس سلام لأنه ليس طرفًا في الدعوى.

ثانيًا: إن النزاع التحكيمي بين المستثمر الأردني والشركة السعودية المحدودة المسؤولية، أي "شركة الأعمال  العربية الحديثة"، محصور بطرفيه القضائيين أي المدعي والمدعى عليها، فيما الرئيس سلام لا علاقة له به كما لا علاقة له على الاطلاق بالشركة السعودية المحدودة المسؤولية المشار إليها.

ثالثًا: إن الشخص الذي كان وراء الخبر، أي المستثمر الأردني رائد محمد محمود محمود، يستطيع أن ينفذ الحكم الصادر لمصلحته على أملاك المحكوم 
عليها، لكنه بدلًا من الحصول على صيغة تنفيذية في المملكة العربية السعودية يلجأ إلى طرق الإثارة والتهويل، بظن منه أن اللغط الإعلامي هو وسيلة ابتزاز مجدية، يكون قد وضع في خطيئة جهله بالرئيس سلام وصفاته وثبات جنانه،وبالرصيد الوطني والأخلاقي الذي يتمتع به طيلة ممارسته للعمل العام".

أخبار لبنان

علاقة

تهريب

أموال...

LBCI التالي
أسرار الصحف المحلية ١٩-١٢-٢٠٢٥
رافيد: إسرائيل سترفع مستوى مشاركتها في المحادثات المباشرة مع لبنان والاجتماع يتركّز رسميًا على التعاون الاقتصاديّ
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2025-09-23

روسيا تنفي أي علاقة لها بحادث تحليق المسيّرات قرب مطار كوبنهاغن

LBCI
أخبار لبنان
2025-10-31

مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية ينفي كلاماً منسوباً إلى الرئيس عون عن اعتداء بليدا

LBCI
أخبار لبنان
2025-12-18

النفّي زار الرئيس تمام سلام

LBCI
آخر الأخبار
2025-09-21

الأمير يزيد بن فرحان يزور دارة رئيس الحكومة السابق تمام سلام

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:56

الـ Atcl يوزع الكؤوس والجوائز لابطال وبطلات الرياضة الميكانيكية لموسم ٢٠٢٥

LBCI
أخبار لبنان
13:31

السوق الميلادي في بلدة القلعة انطلق

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:11

هل بات إجراء الانتخابات النيابية في موعدها مهدّدًا؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:04

هذا ما جرى في الجولة الثانية من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
حال الطقس
2025-12-18

استقرار جوي لأيام عدة...

LBCI
آخر الأخبار
2025-10-10

مجتبى أماني لـ جدل: الشعب الايراني يرسل مساعدات الى اللبنانيين منها 60 مليون دولار ومنها نفط والحكومة اللبنانية ترفض قبولها لكونها تحت العقوبات في حين أن الأميركيين وعدوا بمساعدة لبنان منذ 3 سنوات ولم يفوا بوعدهم

LBCI
أمن وقضاء
2025-12-08

إشكال عند دوار القناية على خلفية مسيرة سيارات والجيش يتدخل لفضّ الاشتباك (فيديو)

LBCI
خبر عاجل
12:04

سلام: بعد ستّ سنوات من الشلل والتآكل الصامت للودائع والتخبّط في إدارة الأزمة المالية وتدمير الطبقة الوسطى نتقدم اليوم بأول إطار قانوني متكامل لاسترداد الودائع ومعالجة الفجوة المالية بطريقة منهجيّة ومنصفة من ضمن الامكانيّات المتوفرة

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:56

الـ Atcl يوزع الكؤوس والجوائز لابطال وبطلات الرياضة الميكانيكية لموسم ٢٠٢٥

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:52

جندي في الجيش اللبناني يستلم جائزة اللوتو… إليكم كيف تغيرت حياته

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

الحمّى القلاعية تصل إلى لبنان: إصابات محدودة وخطط تطويق لحماية الثروة الحيوانية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

توسيع مطار بيروت إنطلق .. والبداية من قاعة المغادرة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

خرق فرنسي كبير سمح بتهريب 90 مسدسا ً ضُبطت في مطار بيروت

LBCI
أخبار لبنان
13:31

السوق الميلادي في بلدة القلعة انطلق

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:11

هل بات إجراء الانتخابات النيابية في موعدها مهدّدًا؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:04

هذا ما جرى في الجولة الثانية من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:00

مصر تنظر إلى لبنان ليس فقط كشريك سياسي بل اقتصادي محوري

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
14:28

توقّف مفاجئ لرحلة وائل كفوري وعودة الطائرة أدراجها… ما السبب؟ (فيديو)

LBCI
خبر عاجل
04:21

الجيش الإسرائيلي: الملف البحري السري لحزب الله... بنية تحتية إرهابية بستار مدني

LBCI
أخبار لبنان
15:52

رافيد: إسرائيل سترفع مستوى مشاركتها في المحادثات المباشرة مع لبنان والاجتماع يتركّز رسميًا على التعاون الاقتصاديّ

LBCI
اقتصاد
06:53

وزارة المالية تُحوّل رواتب القطاع العام والمعاشات قبل الأعياد..والسحب اعتبارًا من 22 كانون الأول

LBCI
أمن وقضاء
02:14

انخفاض سعري البنزين والمازوت واستقرار سعر الغاز

LBCI
خبر عاجل
10:44

جلسة لمجلس الوزراء الاثنين ...واليكم مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع

LBCI
خبر عاجل
06:34

جعجع للرئيس عون: لم يبق بابًا للخلاص سوى بتوجيه رسالة إلى المجلس النيابي تطلبون من خلالها دعوة المجلس إلى الإنعقاد خلال ٣ أيام لمناقشة الرسالة ومشروع القانون المعجل المكرر فالإنتخابات النيابية بخطر وأنتم الملاذ الأخير

LBCI
خبر عاجل
10:06

هذا ما سيتناوله خطاب الرئيس سلام...

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More