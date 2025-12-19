فريد البستاني: صندوق النقد يطالب بإقرار قانون برمجة المالية العامة وحوكمتها المقدّم من قبلنا منذ 2021

تأسّف النائب فريد البستاني على عدم إقرار قانون برمجة المالية العامة وحوكمتها الذي كان قد تقدم له مع نواب تكتل لبنان القوي منذ 2021 والذي هو احد اهمّ مطالب صندوق النقد الدولي ودوّن على حسابه هاى منصة 'X'

" ‏كنت قد تقدّمت في شباط 2021 مع زملائي في تكتّل لبنان القوي باقتراح قانون برمجة المالية العامة وحوكمتها الذي لو أقرّ حينها كان سينقل لبنان إلى مصاف الدول الحديثة وها هو اليوم صندوق النقد الدولي يطالب بإقراره.

مرّة جديدة نتأخر بإقرار قوانين إصلاحية كانت لتعجّل بعملية النهوض الإقتصادي وبعصرنة الإدارة المالية للبلاد."