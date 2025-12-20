جعجع التقى النقيب الجديد للصيادلة: للتصدي لأي نوع من أنواع التلاعب أو الغش في قطاع الدواء

التقى رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع في معراب، نقيب الصيادلة الجديد عبد الرحمن مرقباوي، يرافقه الأعضاء المنتخبون والمدعومون من "القوات اللبنانية"، في حضور الأمين المساعد لشؤون المصالح نبيل ابو جودة ورئيسة مصلحة الصيادلة ريما فضول.



واستهل مرقباوي اللقاء بشكر جعجع على دعم "القوات" له وللائحة كلها في الانتخابات الأخيرة، مشيدا "بالاحترافية والالتزام ووحدة مرشحي القوات ومناصريهم، الذين صوّتوا بكل وفاء للائحة كاملة".



من جهته، أعرب رئيس "القوات" عن دعمه الكامل مع نواب تكتل "الجمهورية القوية" للنقابة، داعيا النقيب والأعضاء المنتخبين "الى التشدد في طبيق القوانين بشكل صارم والتصدي لأي نوع من أنواع التلاعب أو الغش في قطاع الدواء، ودعم إنشاء المختبر المركزي الذي يضمن جودة عالية لكل دواء يتم تسجيله في لبنان".