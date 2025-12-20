سلام استقبل رئيس الوزراء الإيرلندي... وهذا ما جرى عرضه

استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام في السراي، رئيس الوزراء الإيرلندي ميخائيل مارتن الذي وصل الى بيروت اليوم لتفقد وحدة بلاده العاملة ضمن إطار قوات اليونيفيل في الجنوب.



وجرى خلال اللقاء عرض الأوضاع في لبنان ولاسيما في الجنوب، اضافة إلى العلاقات الثنائية بين البلدين.