سلام استقبل رئيس الوزراء الإيرلندي... وهذا ما جرى عرضه

استقبل رئيس #مجلس_الوزراء الدكتور #نواف_سلام صباح اليوم في السرايا رئيس الوزراء الأيرلندي ميخائيل مارتن الذي وصل الى بيروت اليوم لتفقد وحدة بلاده العاملة ضمن إطار قوات اليونيفيل في الجنوب .
وجرى خلال اللقاء عرض الأوضاع في #لبنان ولاسيما في الجنوب ، اضافة إلى العلاقات الثنائية… pic.twitter.com/F6mGcENehN
— رئاسة مجلس الوزراء 🇱🇧 (@grandserail) December 20, 2025
