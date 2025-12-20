برو: ازدياد وتيرة التصعيد في لبنان سببه مجموعة من الدوافع

اعتبر عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب رائد برو، أنّ ازدياد وتيرة التصعيد في لبنان حاليًا، سببه مجموعة من الدوافع.

وأوضح أنّ “الدافع الأوّل هو الرغبة التوسعية الإسرائيلية والثاني هو تقاطع الرغبة عند إسرائيل مع بعض القوى الإقليمية والدولية للانتهاء من “حزب الله".

وقال برو: "البعض يريد إنهاء “حزب الله”، والبعض الآخر يريد إضعافه، وآخرون يريدون الانتقام، وبالتالي هناك عاملان لا بد من وضعهما على الطاولة في الوقت، الذي نناقش فيه أمور الحرب”.

ولفت إلى وجود دافع ثالث رأى أنّه يتمثل في رغبة البعض في أن يضعف “حزب الله” لتُعزز نفوذه الداخليّة والمحليّة، وتقوية نفسه في هذه الزواريب الداخلية اللبنانية.

وطالب الدولة “بتحسين الأداء إزاء هذه العوامل التي تتقاطع الرغبة التوسعية الإسرائيلية، والمصالح الدولية والإقليمية التي لها مصلحة في الضغط على “حزب الله”، وبعض النفوس في الداخل”.