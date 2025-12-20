عون يبحث مع كيشيشيان أحوال الطائفة الأرمنية ويستقبل بيرقداريان يرافقها رئيس المركز الدولي للأمن الرياضي في قطر

استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون كاثوليكوس الأرمن الأرثوذكس آرام الأول كيشيشيان في حضور وزيرة الشباب والرياضة نورا بيرقداريان في زيارة تهنئة لمناسبة الاعياد، وكانت مناسبة للبحث في الأوضاع العامة وأحوال الطائفة الأرمنية واللبنانيين الأرمن في لبنان.

وكان الرئيس عون استقبل الوزيرة بيرقداريان يرافقها رئيس المركز الدولي للأمن الرياضي في قطر محمود حنزاب اللذين اطلعا الرئيس على مشروع تنظيم مؤتمر دولي يستضيفه لبنان تحت عنوان "الرياضة والتنمية والسلام" بحضور عدد من رؤساء الدول وفعاليات سياسية ورياضية دولية وذلك في ربيع 2026.



كما تطرق البحث الى مشاريع رياضية أخرى بالتعاون بين البلدين.