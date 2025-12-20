الأخبار
عون يبحث مع كيشيشيان أحوال الطائفة الأرمنية ويستقبل بيرقداريان يرافقها رئيس المركز الدولي للأمن الرياضي في قطر
أخبار لبنان
2025-12-20 | 06:42
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
عون يبحث مع كيشيشيان أحوال الطائفة الأرمنية ويستقبل بيرقداريان يرافقها رئيس المركز الدولي للأمن الرياضي في قطر
استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون كاثوليكوس الأرمن الأرثوذكس آرام الأول كيشيشيان في حضور وزيرة الشباب والرياضة نورا بيرقداريان في زيارة تهنئة لمناسبة الاعياد، وكانت مناسبة للبحث في الأوضاع العامة وأحوال الطائفة الأرمنية واللبنانيين الأرمن في لبنان.
وكان الرئيس عون استقبل الوزيرة بيرقداريان يرافقها رئيس المركز الدولي للأمن الرياضي في قطر محمود حنزاب اللذين اطلعا الرئيس على مشروع تنظيم مؤتمر دولي يستضيفه لبنان تحت عنوان "الرياضة والتنمية والسلام" بحضور عدد من رؤساء الدول وفعاليات سياسية ورياضية دولية وذلك في ربيع 2026.
كما تطرق البحث الى مشاريع رياضية أخرى بالتعاون بين البلدين.
أخبار لبنان
جوزاف عون
آرام الأول كيشيشيان
الأرمن
نورا بيرقداريان
التالي
برو: ازدياد وتيرة التصعيد في لبنان سببه مجموعة من الدوافع
الراعي من طرابلس: السلام هو الخيار الدائم والأفضل
السابق
