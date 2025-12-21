الأخبار
رئيسُ الحكومة لـ"الشرق الأوسط": المجلس سينعقد بدايات العام لتقييم المرحلة الأولى

2025-12-21 | 01:54
أكَّد رئيسُ الحكومة نواف سلام أنَّ المرحلة الثانية من خطة الجيش لحصر السلاح والمفترض أن تبدأ قريبًا، ستكون بين ضفتي نهر الليطاني جنوبًا ونهر الأولي شمالًا، فيما ستكون المرحلة الثالثة في بيروت وجبل لبنان، ثم الرابعة في البقاع، وبعدها بقية المناطق.

 

ولفت سلام في حديث لصحيفة “الشرق الأوسط”، إلى أنَّ ما قامت به المؤسسة العسكرية اللبنانية أدَّى إلى بسط سلطة الدولة بالكامل على المنطقة الممتدة من جنوب الليطاني وصولًا إلى الحدود الجنوبية، ما عدا النقاط التي تحتلها إسرائيل، التي يجب أن تنسحبَ منها من دون إبطاء.

 

وأوضح أنَّ مجلس الوزراء سوف ينعقد بدايات العام الجديد لتقييم المرحلة الأولى.

 

وشدد على ضرورة قيام إسرائيل بخطوات مقابلة، ووقف اعتداءاتها وخروقاتها لقرار وقف الأعمال العدائية.

 

ورأى أنَّ هذا لا يمنع لبنانَ من الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة حصر السلاح التي تمتد من شمال نهر الليطاني إلى منطقة نهر الأولي، وهي منطقة كبيرة نسبياً.

