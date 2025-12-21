الأخبار
الرئيس عون والسيدة الأولى شاركا أولاد موظفي الرئاسة ولواء الحرس توزيع هدايا العيد وراس السنة
أخبار لبنان
2025-12-21 | 08:26
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
الرئيس عون والسيدة الأولى شاركا أولاد موظفي الرئاسة ولواء الحرس توزيع هدايا العيد وراس السنة
تحول ملعب كرة السلة المقفل في لواء الحرس الجمهوري في قصر بعبدا قبل ظهر اليوم الى ساحة فرح وسعادة وبهجة نشرها اكثر من 500 طفل وطفلة من أولاد العاملين في المديرية العامة لرئاسة الجمهورية ولواء الحرس الجمهوري، التفوا حول رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون واللبنانية الاولى السيدة نعمت عون لمناسبة حفل توزيع الهدايا على الأولاد بمناسبة عيدي الميلاد ورأس السنة الجديدة.
وكان الحفل بدأ صباحا مع وصول الاولاد على دفعات الى القصر الجمهوري، حيث توجهوا جماعات الى الملعب المقفل الذي ازدان بالزينة الميلادية، وتوزعوا في ارجاء الملعب وما ان وصل الرئيس عون والسيدة الأولى حتى تعالى الهتاف والتصفيق وتحلق الأطفال حولهما في لحظات عاطفية لافتة، انتقل الجميع بعدها الى قرب المسرح الذي اعد للمناسبة، وحضروا عرضا غنائيا قدمته الفنانة غنوة وفرقتها لقرابة الساعة شاركوها الاولاد أداء وانشادا ورقصا.
وفي ختام العرض المسرحي تمنى الرئيس عون والسيدة الأولى للاولاد وذويهم الذين رافقوهم اعيادا مجيدة ودوام النجاح والتقطت الصور التذكارية قبل تسليم الاولاد هداياهم من "بابا نويل" ثم شاركوا في كوكتيل للمناسبة.
