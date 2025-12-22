وزارة الزراعة توزّع 30 طنًا من بذور القمح المحسّنة على 600 مزارع لتعزيز الإنتاج والأمن الغذائي

باشرت وزارة الزراعة، بتوجيه من وزير الزراعة نزار هاني توزيع 30 طنًا من بذور القمح المحسّنة والمعتمدة على نحو 600 مزارع في مختلف المحافظات اللبنانية، لزراعة ما يقارب 1500 دونم من الأراضي الزراعية.



وتشمل البذور الموزعة أصنافًا معتمدة صادرة عن المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة (أكساد)، وهي الصنف 1105 (دوما 1 محسّن) من القمح القاسي، والصنف 1133 (دوما 6 محسّن) من القمح الطري، لما تتمتع به هذه الأصناف من إنتاجية مرتفعة تتراوح بين 7 و8 أطنان للهكتار، إضافة إلى قدرتها العالية على التكيّف مع الظروف المناخية المحلية ومقاومتها للأمراض والجفاف.



وأوضحت الوزارة في بيان أن "هذا الإجراء يأتي في سياق دعم المزارعين ببذار عالية الجودة، تتمتع بنسبة نقاوة صنفية تصل إلى 98 في المئة وبقدرة إنبات تقارب 85 في المئة، ما يسهم في تحسين المردود الاقتصادي للمزارعين، وخفض كلفة الإنتاج، وضمان جودة الحبوب المنتجة. كما تشكّل هذه الأصناف ثمرة أبحاث علمية متخصصة وطويلة الأمد، الأمر الذي يعزّز ثقة المزارعين بها ويشجّعهم على التوسّع في زراعة القمح".





