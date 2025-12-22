الأخبار
Fondation CMA CGM وزعت 4000 حصة غذائية ضمن خطة دعمها للأمن الغذائي في لبنان

أخبار لبنان
2025-12-22 | 08:00
مشاهدات عالية
Fondation CMA CGM وزعت 4000 حصة غذائية ضمن خطة دعمها للأمن الغذائي في لبنان
3min
Fondation CMA CGM وزعت 4000 حصة غذائية ضمن خطة دعمها للأمن الغذائي في لبنان

في ظل الأزمة الاجتماعية والاقتصادية الراهنة تواصل Fondation CMA CGM، التي ترأسها تانيا سعادة زعنّي، التزامها بدعم الأمن الغذائي في لبنان، من خلال توزيع 4000 حصة غذائية في مختلف المناطق اللبنانية.

بالتعاون مع منظّمات غير حكومية، جرى توزيع 84 طنّا من المواد الأساسية في عكار وطرابلس وبرج حمود وزحلة وبيروت وصيدا وجزين وصور والقرى الحدودية، ما أسهم في دعم أكثر من 20 ألف شخص وتأمين احتياجاتهم الغذائية الأساسية، لا سيما خلال فترة الأعياد. 

كما شارك في هذه المبادرة أكثر من 200 موظف متطوع من مجموعة CMA CGM، في تجسيد واضح للبعد الإنساني والتضامني لعمل Fondation CMA CGM ودعمها المباشر للفئات الأكثر حاجة.

ومنذ عام 2020، وزعت Fondation CMA CGM  أكثر من 12 ألف حصة غذائية وأربعة ملايين وجبة ساخنة في مختلف أنحاء لبنان. 

كما تدعم، منذ عام 2023، "مطبخ مريم" التضامني في منطقة الكرنتينا – بيروت، حيث يتم إنتاج وتوزيع أكثر من 3000 وجبة ساخنة يومياً.

وقد صرّحت بالمناسبة تانيا سعادة زعنّي، رئيسة Fondation CMA CGM، "انطلاقًا من قيمنا العائلية القائمة على التضامن والمساندة، نحرص على تلبية الحاجات الأساسية. هذه المبادرة توفّر دعما أساسيا لآلاف العائلات، وتكتسب بعداً إضافياً من خلال مشاركة المتطوعين من موظفي الشركة."

وتنفذ  Fondation CMA CGM في لبنان برامج متكاملة في مجالي المساعدات الإنسانية والتعليم. فمن خلال برنامج "حاوية  الامل " تنقل سنويا كميات كبيرة من المساعدات، وقد أتاح البرنامج في عام 2025 نقل 270 شحنة من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية والمواد الأساسية، دعما لجهات إنسانية مثل الصليب الأحمر اللبناني واليونيسف.

كما تدعم مشاريع تعليمية في مختلف المناطق، من بينها "مشروع المواطنة" الذي انشأته السيدة الأولى بهدف تقوية قيَم المواطنية داخل المؤسسات التربوية، وبرنامج "تدريبات المستقبل" الذي يوفّر سنويا فرص تدريب لنحو 150 شابة وشاباً في قطاعات اساسية مثل الطاقات المتجددة والنقل البحري والزراعة.

وتسهم Fondation CMA CGM  أيضاً في تطوير حلول تعليمية مبتكرة عبر تحويل تجهيزات النقل البحري إلى مساحات تعليمية متنقلة ومراكز تعليمية مجهزة، بما يعزز صمود المجتمعات المحلية ويفتح افاقا جديدة أمام الشباب.

أخبار لبنان

غذائية

دعمها

للأمن

الغذائي

لبنان

