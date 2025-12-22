وزير الدفاع الإيطالي التقى منسى: ملتزمون بدعم المؤسسة العسكرية اللبنانية

أكد وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروسيتو "التزام بلاده الثابت بدعم المؤسسة العسكرية اللبنانية، سواء بشكل مباشر أو من خلال الوحدة الإيطالية العاملة في إطار اليونيفيل"، معتبرا أن "هذا الدعم خطوة أساسية ليس فقط لتعزيز حضور القوى الشرعية في الجنوب، بل لتثبيت الأمن والاستقرار في المنطقة ككل".



وشدّد خلال لقائه وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى، على أن إيطاليا ستبقى إلى جانب لبنان وأمن الجنوب، إن كان من خلال اليونيفيل أو حتى بعد انتهاء مهامها مع نهاية العام 2026، وذلك "بغضّ النظر عمّن سيتولى المسؤوليات لاحقًا أو مصادر التمويل، وتحت أي راية كانت، سواء راية الأمم المتحدة أو الإتحاد الأوروبي أو راية الجمهورية الإيطالية".



كما أعرب كروسيتو عن عزم بلاده المشاركة بفعالية كبيرة في المؤتمر المرتقب لدعم الجيش اللبناني المزمع عقده خلال شهر شباط المقبل في باريس، مشيرًا إلى أنّ إيطاليا تشارك حاليًا في التحضيرات الجارية لهذا المؤتمر وتعتبر نجاحه من أولوياتها.



بدوره، شكر اللواء منسى إيطاليا على دعمها المستمر للجيش اللبناني، ولا سيّما في الجوانب اللوجستية والطبّية والتدريبية، مؤكّدا "تقدير لبنان لترؤّس إيطاليا للجنة التقنية العسكرية المخصّصة لدعم لبنان (MTC4L)، والدور الحيوي الذي تضطلع به في هذا الإطار".