زغيب: على حزب الله تسليم السلاح... وحق المودع مهدور ويجب وضعه كأولوية

رأت خبيرة الحوكمة في حزب الكتلة الوطنية جوزفين زغيب أن المودع حقّه مهدور في قانون الفجوة المالية وأنه يجب وضعه كأولوية والتفكير بعدالة في كيفية توزيع الاموال.



وقالت زغيب في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI: "المصارف تريد تغطية خسائرها عن طريق الدولة وهذا الامر خطيئة كبرى وعلى الدولة عدم بيع اصولها".



وأضافت: "المصارف يجب أن تتحمل مسؤولياتها كما أن على الدولة تحمل المسؤولية في كيفية توزيع الخسائر على المصارف".



وتابعت: "نشد يدنا على يد الحكومة لكن مطلوب منها ضربة اقوى واكبر لاستعادة الثقة بشكل اسرع".



وشددت على أن مطلوب من حزب الله تسليم سلاحه للدولة اللبنانية، لافتة الى أن السلاح لم يحسّن شروط لبنان بل شروط الايرانيين في المفاوضات مع الولايات المتحدة



وفي موضوع انتخاب المغتربين، قالت زغيب: "من حق اللبناني المغترب أن يختار الـ128 نائبا ونطلب من المغتربين الطلب من النواب الضغط على الرئيس بري لوضع قانون المعجل المكرر على طاولة ومناقشته".

