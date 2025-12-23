الأخبار
نقابة الصيادلة: أي قانون لا يتضمن نصوصًا صريحة وملزمة لا يمكن أن يبصر النور

2025-12-23
علقت نقابة صيادلة لبنان على مشروع قانون "الفجوة المالية" الذي يقوم مجلس الوزراء حاليًا بدراسته، وأعربت عن "بالغ قلقها واعتراضها الشديدين على ما تضمنه هذا المشروع من ثغرات جوهرية تمسّ بحقوق مكتسبة وأساسية، وفي طليعتها الإغفال التام لأي نصوص صريحة وواضحة تتعلق بحماية أموال وودائع النقابات والصناديق التقاعدية".
 
ورأت النقابة في بيان، أنّ "تجاهل مصير أموال الصناديق التقاعدية، التي تشكّل حصيلة جنى عمر أجيال متعاقبة من الصيادلة، يُعدّ أمرًا مرفوضًا جملةً وتفصيلًا، ولا يمكن التعامل معه على أنه تفصيل ثانوي أو مسألة قابلة للتأجيل أو التسويف. فهذه الأموال ليست ملكًا للدولة ولا للمصارف، بل هي حقوق خاصة ومقدّسة تعود لأصحابها، ولا يجوز المساس بها تحت أي ذريعة أو عنوان تشريعي".

كما اكدت أنّها "لن تقبل بهدر مدخرات وحقوق أجيال كاملة من الصيادلة، ولن تسمح بتمرير أي مشروع قانون يُغفل حماية أموال الصناديق التقاعدية أو يُعرّضها لأي اقتطاع أو تحميل غير مباشر لأعباء الانهيار المالي".

وشددت  على "أنّ أي قانون لا يتضمن نصوصًا صريحة، واضحة وملزمة تحمي بشكل كامل أموال وودائع الصناديق التقاعدية والنقابات، لا يمكن أن يبصر النور، ولن يحظى بأي قبول أو غطاء من النقابة، أياً تكن الجهة التي تقف خلفه".

واعلنت النقابة أنّها ستدعو " نقابات المهن الحرة إلى اجتماع موسّع في أقرب وقت ممكن، بهدف اتخاذ موقف موحّد من مشروع القانون المطروح وتنسيق الخطوات النقابية، التصعيدية والقانونية اللازمة عند الاقتضاء، دفاعًا عن الحقوق التقاعدية وصونًا للأمن الاجتماعي والمهني. 

كما تحتفظ النقابة بحقها الكامل باتخاذ كافة الوسائل القانونية  المشروعة دفاعًا عن حقوق الصيادلة وصناديقهم التقاعدية، وحمايةً لمبدأ العدالة، ومنعًا لتحميل أصحاب الحقوق تبعات الانهيار المالي".

أخبار لبنان

الصيادلة:

قانون

يتضمن

نصوصًا

صريحة

وملزمة

النور

برّي يطّلع من حبيب على مشاريع مصرف الإسكان
زغيب: على حزب الله تسليم السلاح... وحق المودع مهدور ويجب وضعه كأولوية
LBCI
أخبار لبنان
2025-12-17

نقابة الصيادلة: لوضع آلية واضحة وملزمة لاسترداد الأدوية المنتهية الصلاحية من الصيدليات

LBCI
أخبار لبنان
2025-12-12

وزيرُ الاقتصاد: قانونَ الفجوةِ المالية سيبصرُ النورَ قريبًا

LBCI
أخبار دولية
2025-12-11

ترامب: مجلس السلام في قطاع غزة سيبصر النور قريبا

LBCI
آخر الأخبار
2025-10-08

بو صعب لـ"حوار المرحلة": لا يمكن فرض أي قانون بغياب أي مكون وقانون الانتخابات يتطلب توافقا وطنيا

LBCI
أخبار لبنان
09:03

الصدي بحث مع السفير الأميركي سبل التعاون في قطاع الطاقة

LBCI
أمن وقضاء
08:59

الجيش نفى ما نقله أحد المواقع الإلكترونية حول انتماء بعض العسكريين وولائهم

LBCI
أمن وقضاء
08:41

الأمن العام يحذر من عروض وهمية للحصول على جنسيات أوروبية عبر مواقع التواصل الاجتماعي

LBCI
أمن وقضاء
08:37

الجيش: ضبط معمل لتصنيع المخدرات بالإضافة إلى أعتدة عسكرية

LBCI
أخبار دولية
2025-10-21

مسؤول كبير في البيت الأبيض: عدم وجود خطط لعقد قِمة بين ترامب وبوتين

LBCI
أخبار لبنان
2025-12-21

الرئيس عون والسيدة الأولى شاركا أولاد موظفي الرئاسة ولواء الحرس توزيع هدايا العيد وراس السنة

LBCI
أخبار لبنان
2025-11-11

لجنة الأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية: نترقب ما ستشهده الجلسة الوزارية المقبلة على رغم عدم إدراج التفرّغ على جدول الأعمال

LBCI
آخر الأخبار
2025-11-10

الحكومة الإسرائيلية: أي قرار في شأن مسلحي "حماس" المحاصرين سيُتخذ بالتعاون مع إدارة ترامب

LBCI
أخبار لبنان
08:06

مجلس الوزراء يستكمل البحث في مشروع قانون الفجوة المالية... اليكم التفاصيل

LBCI
أخبار لبنان
07:08

فضل الله من الدوحة: المنطقة تمر بتحديات كبيرة على ضوء التهديدات المتصاعدة من قبل حكومة نتنياهو

LBCI
أخبار لبنان
06:25

جعجع: وزراء "القوات" سيصوّتون ضد قانون الانتظام المالي لأنه لا يعيد الودائع

LBCI
أخبار دولية
03:36

السفير الاميركي لدى اسرائيل: علينا مساعدة الجيش واعطائه الفرصة

LBCI
أخبار لبنان
03:33

مجلس الوزراء يعقد جلسة حكومية لاستكمال البحث في مشروع قانون الفجوة المالية..

LBCI
أخبار دولية
00:30

ترامب: سيكون من "الحكمة" أن يتنحى مادورو

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:02

المغرب يبهر تنظيمياً وفنيا على اعلى مستوى في كرة القدم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:00

روسيا والصين تؤكد دعمهما لفنزويلا في ظل ضغوط أميركية متزايدة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:58

لبنان أمام اختبار الذكاء الاصطناعي

LBCI
اقتصاد
02:04

جدول جديد لأسعار المحروقات...

LBCI
أمن وقضاء
02:46

أدرعي: قضينا على ثلاثة عناصر في حزب الله ومن بينهم عنصر خدم بالتوازي في وحدة الاستخبارات في الجيش اللبناني

LBCI
أخبار لبنان
11:42

قرار لوزير الداخلية بمنع سير الشاحنات خلال عيدي الميلاد ورأس السنة

LBCI
أمن وقضاء
09:46

لمناسبة عيدَي الميلاد ورأس السنة..تجميد مفعول بطاقات تسهيل المرور

LBCI
خبر عاجل
04:52

مصادر للـLBCI: حاكم مصرف لبنان أكد خلال جلسة مجلس الوزراء ان مصرف لبنان جزء من إعداد مشروع قانون الفجوة المالية وان هذا القانون يستند إلى أسس متينة وأسس اقتصادية سليمة ويتضمّن قدراً كبيراً من العدالة

LBCI
اخبار البرامج
09:56

فوز المشترك أنطوان فرنجية بسيارة MG ZS 2026 بسحب Toters Fresh عبر الـLBCI

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:53

في القرى الحدودية الجنوبية عائلات عاجزة عن وضع شجرة العيد…

LBCI
حال الطقس
01:30

منخفض جوي ضعيف اليوم والحرارة الى انخفاض...

