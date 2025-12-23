برّي يطّلع من حبيب على مشاريع مصرف الإسكان

زار رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب رئيس مجلس النواب نبيه برّي في عين التينة، يرافقه مفوّض الحكومة في مجلس إدارة مصرف الإسكان علي سماحة، وجرى عرض المشاريع التي يعمل عليها مجلس الإدارة.



كذلك شكر حبيب الرئيس برّي على إعادة فتح غالبية طرقات وسط بيروت، على أن يُستكمل فتح الطرقات المتبقية لاحقاً، تسهيلاً لحركة سكان المدينة والزوار.



وأبدى برّي دعمه لمشاريع مصرف الإسكان وتشجيعه على المضي قدماً في كل ما يصبّ في خدمة المواطنين، خصوصاً في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يمرّ بها لبنان.