الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
Catchy Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

قرار للحجار بمنع سير الشاحنات على الأراضي كافة خلال فترة اعياد الميلاد ورأس السنة

أخبار لبنان
2025-12-23 | 06:33
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
قرار للحجار بمنع سير الشاحنات على الأراضي كافة خلال فترة اعياد الميلاد ورأس السنة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
قرار للحجار بمنع سير الشاحنات على الأراضي كافة خلال فترة اعياد الميلاد ورأس السنة

أصدر وزير الداخلية أحمد الحجار قرارًا رقمه 1891 يتعلق بمنع سير الشاحنات على كل الأراضي اللبنانية خلال فترة اعياد الميلاد ورأس السنة، جاء فيه:

"إن وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم الرقم ٥٣ تاريخ ٨/٢/٢٠٢٥ (تشكيل الحكومة)

بناء على المرسوم الرقم ٤٠٨٢ تاريخ تاريخ ١٤ تشرين الأول ۲۰۰۰ تنظيم وزارة الداخلية والبلديات

بناء على احكام القانون الرقم ٢٤٣ تاريخ ۲۲/۱۰/۲۰۱۲ (قانون السير الجديد وتعديلاته، لاسيما المادة ١١١ منه

بناء على اقتراح المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي وحرصاً على السلامة العامة والنظام العام، يقرر:

المادة الأولى: يمنع سير الشاحنات اعتباراً من الساعة ١٢,٠٠ ظهراً من يوم الأربعاء الواقع في ٢٠٢٥/١٢/٢٤ ولغاية الساعة ٢١,٠٠ مساءً من يوم الخميس الواقع في ٢٠٢٥/١٢/٢٥.

المادة الثانية: يمنع سير الشاحنات اعتباراً من الساعة ١٣:٠٠ ظهراً من يوم الاربعاء الواقع في ٢٠١٥/١٢/٢١ ولغاية الساعة ٢١,٠٠ مساء من يوم الخميس الواقع في ٢٠٢٦/١/١.

المادة الثالثة : تستثنى من أحكام المادتين الأولى والثانية من هذا القرار للشاحنات والآليات العسكرية على أنواعها وفئاتها كافة، سيارات الإطفاء والدفاع المدني، الصليب الأحمر اللبناني والدولي، صهاريج نقل المحروقات والغاز. صهاريج نقل المياه، شاحنات نقل الحبوب والقمح والذرة والشعير، شاحنات نقل الطحين، الشاحنات نقل المواشي الواردة عبر مرفأ بيروت، شاحنات نقل النفايات الشاطات المبردة والحاويات المبردة التي تنقل المنتوجات الزراعية من فاكهة وخضار طازجة، واللحوم والأدوية ومياه الشرب.

المادة الرابعة : تكلف المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والشرطة البلدية تنفيذ مضمون هذا القرار وتتخذ التدابير القانونية بحق المخالفين وفقا للأصول.


 



أخبار لبنان

للحجار

الشاحنات

الأراضي

اعياد

الميلاد

السنة

LBCI التالي
لجنة المال أقرت موازنات الشباب والرياضة والاقتصاد والتجارة والصناعة
جعجع: وزراء "القوات" سيصوّتون ضد قانون الانتظام المالي لأنه لا يعيد الودائع
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
11:42

قرار لوزير الداخلية بمنع سير الشاحنات خلال عيدي الميلاد ورأس السنة

LBCI
أخبار لبنان
2025-12-17

مذكرة بإقفال الإدارات العامة والبلديات خلال أعياد الميلاد ورأس السنة

LBCI
أمن وقضاء
05:45

الجيش: تدابير أمنية استثنائية في مختلف المناطق اللبنانية بمناسبة عيدي الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية

LBCI
أمن وقضاء
09:46

لمناسبة عيدَي الميلاد ورأس السنة..تجميد مفعول بطاقات تسهيل المرور

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
09:03

الصدي بحث مع السفير الأميركي سبل التعاون في قطاع الطاقة

LBCI
أمن وقضاء
08:59

الجيش نفى ما نقله أحد المواقع الإلكترونية حول انتماء بعض العسكريين وولائهم

LBCI
أمن وقضاء
08:41

الأمن العام يحذر من عروض وهمية للحصول على جنسيات أوروبية عبر مواقع التواصل الاجتماعي

LBCI
أمن وقضاء
08:37

الجيش: ضبط معمل لتصنيع المخدرات بالإضافة إلى أعتدة عسكرية

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2025-10-21

مسؤول كبير في البيت الأبيض: عدم وجود خطط لعقد قِمة بين ترامب وبوتين

LBCI
أخبار لبنان
2025-12-21

الرئيس عون والسيدة الأولى شاركا أولاد موظفي الرئاسة ولواء الحرس توزيع هدايا العيد وراس السنة

LBCI
أخبار لبنان
2025-11-11

لجنة الأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية: نترقب ما ستشهده الجلسة الوزارية المقبلة على رغم عدم إدراج التفرّغ على جدول الأعمال

LBCI
آخر الأخبار
2025-11-10

الحكومة الإسرائيلية: أي قرار في شأن مسلحي "حماس" المحاصرين سيُتخذ بالتعاون مع إدارة ترامب

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
08:06

مجلس الوزراء يستكمل البحث في مشروع قانون الفجوة المالية... اليكم التفاصيل

LBCI
أخبار لبنان
07:08

فضل الله من الدوحة: المنطقة تمر بتحديات كبيرة على ضوء التهديدات المتصاعدة من قبل حكومة نتنياهو

LBCI
أخبار لبنان
06:25

جعجع: وزراء "القوات" سيصوّتون ضد قانون الانتظام المالي لأنه لا يعيد الودائع

LBCI
أخبار دولية
03:36

السفير الاميركي لدى اسرائيل: علينا مساعدة الجيش واعطائه الفرصة

LBCI
أخبار لبنان
03:33

مجلس الوزراء يعقد جلسة حكومية لاستكمال البحث في مشروع قانون الفجوة المالية..

LBCI
أخبار دولية
00:30

ترامب: سيكون من "الحكمة" أن يتنحى مادورو

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:02

المغرب يبهر تنظيمياً وفنيا على اعلى مستوى في كرة القدم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:00

روسيا والصين تؤكد دعمهما لفنزويلا في ظل ضغوط أميركية متزايدة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:58

لبنان أمام اختبار الذكاء الاصطناعي

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
02:04

جدول جديد لأسعار المحروقات...

LBCI
أمن وقضاء
02:46

أدرعي: قضينا على ثلاثة عناصر في حزب الله ومن بينهم عنصر خدم بالتوازي في وحدة الاستخبارات في الجيش اللبناني

LBCI
أخبار لبنان
11:42

قرار لوزير الداخلية بمنع سير الشاحنات خلال عيدي الميلاد ورأس السنة

LBCI
أمن وقضاء
09:46

لمناسبة عيدَي الميلاد ورأس السنة..تجميد مفعول بطاقات تسهيل المرور

LBCI
خبر عاجل
04:52

مصادر للـLBCI: حاكم مصرف لبنان أكد خلال جلسة مجلس الوزراء ان مصرف لبنان جزء من إعداد مشروع قانون الفجوة المالية وان هذا القانون يستند إلى أسس متينة وأسس اقتصادية سليمة ويتضمّن قدراً كبيراً من العدالة

LBCI
اخبار البرامج
09:56

فوز المشترك أنطوان فرنجية بسيارة MG ZS 2026 بسحب Toters Fresh عبر الـLBCI

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:53

في القرى الحدودية الجنوبية عائلات عاجزة عن وضع شجرة العيد…

LBCI
حال الطقس
01:30

منخفض جوي ضعيف اليوم والحرارة الى انخفاض...

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More