لجنة المال أقرت موازنات الشباب والرياضة والاقتصاد والتجارة والصناعة

عقدت لجنة المال جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان بحثت فيها موازنات وزارات الشباب والرياضة والاقتصاد والتجارة والصناعة.



وبعد الجلسة، أشار كنعان في بيان الى أن "اللجنة أقرت موازنات وزارات الشباب والرياضة والاقتصاد والتجارة والصناعة وستستأنف اجتماعاتها الاثنين ٢٩ والثلاثاء ٣٠ كانون الاول المقبل قبل انتهاء السنة الحالية".



وقال: "كان هناك بحث معمق بعمل الوزارات وأدائها نسبة لإمكانياتها وقد تقدمت وزارة الاقتصاد بكتاب لرئيس اللجنة يتعلق بنقل بعض الاعتمادات والمساهمات من بنود إلى آخرى كما نقلت اللجنة بناء على طلب وزيرة الشباب والرياضة ١٠ مليارات من بند التحويلات إلى بند المؤتمرات والنشاطات التي تعنى بها الوزارة".



وشرحت الوزارات المعنية رؤيتها للمرحلة المقبلة إن على صعيد إعادة هيكليتها التنظيمية أو مكننة الإدارة فيها.



وسأل نواب اللجان المعنية عن الرؤية المستقبلية وعدد من البنود المتعلقة بالملاعب والمنشأت الرياضية لاسيما نسبة لصيانتها كما عن الاهراءات في المرفأ ومشاريع إعادة تأهيلها إذا وجدت، كما موضوع الخطط الملحوظة لدعم الصناعات الوطنية.