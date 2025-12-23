شحادة من بعبدا: أطلعنا الرئيس عون على خطة الوزارة لإعادة بناء الثقة بين لبنان والشركات التكنولوجية

استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في قصر بعبدا، وزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمال شحادة.



وبعد اللقاء قال الوزير شحادة: "أطلعنا رئيس الجمهورية على التقدّم في تطبيق خطة الوزارة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، الهادفة إلى إعادة بناء الثقة بين لبنان والشركات التكنولوجية".

وأضاف: "كما وقّعنا اتفاقًا مع شركة Microsoft لدعم الشركات الناشئة والتدريب على استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، مع الأمل بعودة مكاتب شركة Microsoft إلى بيروت في المدى القريب".



أما رئيس شركة Microsoft في منطقة الشرق الأوسط وافريقيا نعيم يزبك فقال: "شراكة جديدة بين الوزارة والشركة، تشكّل بداية مرحلة جديدة من الاهتمام واستعادة الثقة بلبنان، وتشمل دعم الشركات الناشئة، وتدريب القطاعين العام والخاص على استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي".