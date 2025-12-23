الراعي: الريسيتال "نرنم عمانوئيل" يُكمّل الفرح الذي شعرنا به بزيارة البابا ونريد بناء السلام

أكد الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي أن لبنان يعيش هذا العام عيد ميلاد بملء، موضحًا أننا "قد دخلنا في مسيرة روحية عميقة لا تقتصر على 170 ساعة من الترتيل بل تنطلق من فكرة "عمانوئيل معنا"".



وأشار في كلمة خلال اختتام الريسيتال الميلادي الأطول في العالم بعنوان "نرنم عمانوئيل"، الى أن "هذا الريسيتال يُكمّل الفرح الذي شعرنا به بزيارة البابا ونحن اليوم نريد بناء السلام ولا نريد الحروب".



ورأى الراعي أن "البابا وضع ثقة باللبنانيين وهي ثقة بالنفس وبإرادة بناء السلام وثقة بهذا الوطن وعدم التخلي عنه".



ولفت الى أنه "بعد زيارته لم نعد نسمع طبول الحرب بل بدأنا نسمع بمفاوضات السلام وعلينا التخلص من لغة الحرب وتمني السلام من أجل الوصول الى السلام".