قائد الجيش استقبل نائب رئيس أركان القوات البرية الفرنسية

بحث قائد الجيش العماد رودولف هيكل في مكتبه في اليرزة مع نائب رئيس أركان القوات البرية الفرنسية اللواء باتريك جوستال ووفد مرافق، الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة، وسبل تعزيز علاقات التعاون بين جيشَي البلديَن، ومواصلة دعم الجيش في ظل الظروف الراهنة.



كما استقبل إيفون عبد الباقي، وتم التداول في شؤون مختلفة.