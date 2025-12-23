الرئيس التركي أكد للرئيس عون دعم بلاده للبنان... والعاهل الأردني ركّز على أهمية استقرار لبنان وسيادته

تلقى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون اتصالاً هاتفياً من الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، تم خلاله التداول في عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك إضافة الى الأوضاع في المنطقة.وأكد الرئيس التركي للرئيس عون دعم بلاده للبنان في مختلف المجالات وسعيها الى تطور العلاقات الثنائية بين البلدين.وشكر الرئيس عون نظيره التركي على مواقف بلاده حيال لبنان، مؤكداً على أهمية تعزيز العلاقات المشتركة.الى ذلك، تلقى الرئيس عون اتصالاً هاتفياً من العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين، تم التطرق فيه الى أبرز المستجدات في المنطقة، وذلك في اطار التنسيق والتشاور بين البلدين.وأفادت وكالة الانباء الأردنية "بترا" بأن البحث تناول ايضاً العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث أكد العاهل الأردني دعم الأردن لجهود لبنان في المحافظة على أمنه واستقراره وسيادته.وشكر الرئيس عون الملك عبد الله الثاني على الاهتمام الذي تبديه بلاده بلبنان في مختلف المجالات، ولا سيما لجهة دعم الجيش اللبناني.