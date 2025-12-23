الأخبار
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
رياضة
كرامي ترأست اجتماعا تنسيقياً بشأن مشروع إدخال برنامج PYP في 11 مدرسة رسمية

أخبار لبنان
2025-12-23 | 13:20
مشاهدات عالية
3min
كرامي ترأست اجتماعا تنسيقياً بشأن مشروع إدخال برنامج PYP في 11 مدرسة رسمية

ترأست وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي في وزارة التربية، اجتماعاً تنسيقياً بشأن مشروع إدخال برنامج السنوات الإبتدائية (PYP) التابع للبكالوريا الدولية في 11 مدرسة رسمية موزّعة على مختلف المحافظات اللبنانية، والذي يأتي تنفيذاً لمذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة التربية والتعليم العالي و"مؤسسة الحريري للتنمية البشرية المستدامة" و"منظمة البكالوريا الدولية" (IBO).

وضم الإجتماع أصحاب المصلحة الرئيسيين المشاركين في المرحلة الحالية من المشروع: مدراء المدارس الـ11، رؤساء المناطق التربوية التي تقع هذه المدارس في نطاقها، مديرية التعليم الإبتدائي، والتفتيش التربوي، بحضور رئيسة مؤسسة الحريري السيدة بهية الحريري والمديرة التنفيذية للمؤسسة الدكتورة روبينا أبو زينب ومنسقة المشروع السيدة غادة معلوف .

كرامي

وأشارت الوزيرة كرامي الى الهدف من اللقاء وهو "عرض المشروع وما تحقق منه حتى الآن وسبل تسريعه وتذليل أية عقبات او تحديات قد تواجه تنفيذه". وقالت: "مع كل وعينا للأزمات العميقة والصعبة التي نمر بها، نحن مصممون أن نبرهن أننا قادرون على إدارة الأزمة، وفي نفس الوقت على أن نواكب التطور الذي يجري حولنا، وما يهمنا هو مستقبل أولادنا، ومستقبل عائلاتهم ومستقبل هذا البلد".

وأضافت: "هذا المشروع فرصة لنا، لأنه يجسّد في مقاربته كثيراً مما توصل اليه العلم التربوي لنرى كيف سنطبقه في مدارسنا". وتابعت: نحن كجهاز في الوزارة، كل من موقعه، من غرفة الوزيرة، الى مدير التعليم، الى رؤساء المناطق، الى التفتيش والمركز التربوي، سنرى جميعاً ماذا يمكن أن نتخذ من خطوات لنسهل هذه التجربة".

الحريري

من جهتها، أكدت الحريري "ألا شيء يمكن تثبيته بدون الوزارة، فهي المظلة لكل ما له علاقة بالتعليم". وقالت: "نريد أن ننتقل من التعليم النمطي الى التعليم اليومي المتجدد، ولا شيء يتناقض كمنهجية مع تطور التعليم، واذا تعاونا سوياً نستطيع أن نقدم نموذجاً. وأقول إن لبنان أول بلد في المنطقة، تدخل فيه البكالوريا الدولية على المدرسة الرسمية، برغم ظروفنا ورغم الحروب ورغم كل شيء. ويجب أن نتعاون كلنا سوياً لنقدم هذا النموذج. وان شاء الله يكون لدينا قصة نجاح بفضلكم، فبدونكم لا يمكن ان نحقق ذلك . وأنا لديّ ثقة كبيرة جداً بأنكم طموحين لكي تقدموا مدارسكم كمدارس نموذجية بهذا المفهوم".

معلوف

بدورها، استعرضت المستشارة التربوية غادة معلوف "أهداف المشروع في تعزيز التعليم والتعلم وتنمية المواطنة المحلية والعالمية وخلق مجتمع تعلمي". كما تناولت ما "تضمنه المشروع منذ انطلاقته من ورش عمل تدريبية للأساتذة والمدراء والمنسقين في المدارس الـ11 ، وما هي الإنجازات التي تحققت منه حتى الآن وآلية التقييم المعتمدة".

نبذة عن المشروع

وجاء في نبذة عن المشروع أنه "في 16 آب 2023، وقّعت وزارة التربية والتعليم العالي، بالتعاون مع مؤسسة الحريري، مذكرة تفاهم مع منظمة البكالوريا الدولية لإدخال برنامج السنوات الإبتدائية (PYP) التابع للبكالوريا الدولية في 11 مدرسة رسمية موزّعة على مختلف المحافظات اللبنانية، في خطوة غير مسبوقة في لبنان، وفي مبادرة تُعدّ محطة أساسية في السعي لتحقيق العدالة الإجتماعية في التعليم، من خلال ضمان حصول طلاب المدارس الرسمية اللبنانية على فرص متساوية ونوعية تعليمية عالية. كما تعكس رؤية مشتركة لتعزيز التميّز التعليمي وترسيخ ثقافة التعلّم مدى الحياة".

أخبار لبنان

ريما كرامي

وزارة التربية

برنامج السنوات الإبتدائية

مدرسة رسمية

