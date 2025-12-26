قبلان: نريد حكومة وطنية بحجم مصالح لبنان وأهله لا حكومة لوائح دولية

شدد المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان على أن قيمة الدين تكمن في أنه يخلق فينا قدرة لا نهائية لمواجهة القوة الظالمة لافتاً الى ان الاحتفال بولادة أي نبي من الأنبياء هو احتفال بالحقيقة السماوية، وفصل جديد من عوالم إنقاذ الإنسان وعظيم كرامته وقداسته، وهذا ما قاله المسيح ووصل به أعظم دعوات النبي محمد.



وجدد الشيخ قبلان في خطبة الجمعة في مسجد الإمام الحسين في برج البراجنة،مطالبة الدولة بأن تثبت وجودها في الجنوب والبقاع والضاحية، وإلا فإنها تخسر قيمتها ووظيفتها وجوهر مسؤولياتها.



وحذّر من ان لبنان ليس بورصة، ولا ساحة، ولا وظيفة خارجية، ولا فائض جغرافيا، وهو لن يكون فريسة لأي مشروع خارجي، وان الجيش اللبناني والمقاومة هما ضمانة وجود ومنعة وثبات لبنان.



ودعا المفتي قبلان الى حكومة وطنية بحجم مصالح لبنان وأهله، وليس حكومة لوائح دولية، مشيراً الى ان الانبطاح الحكومي يهدد مصالح لبنان.



واكد ان الإصلاح غير ممكن وسط هياكل متداعية وفساد يجتاح المؤسسات والإدارات المختلفة، داعياً الى حراك سياسي كبير وطواقم سياسية سيادية تجيد انتاج المشاريع الإصلاحية والسيادية التي تليق بالمشروع الوطني والعائلة اللبنانية.