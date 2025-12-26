حنين السيد: لقاء الأطفال ذوي الإعاقة يذكّرني بواجبنا حماية الأضعف والعمل من أجل كرامة كل إنسان

كتبت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد على منصة "اكس": "مع اقتراب نهاية هذا العام، أجد نفسي دائمًا أعود إلى هذه اللحظات الصادقة. اللقاء مع الأطفال، لا سيّما الأطفال من ذوي الإعاقة، ومن بينهم أطفال من مؤسسات المبرّات، يذكّرني بسبب وجودنا في هذا الموقع، أن نكون قريبين من الناس، وأن نحاول كل يوم، ولو بخطوة صغيرة، أن نُحدث فرقًا حقيقيًا في حياتهم".



وأشارت إلى أنه "في لبنان، حيث الأزمات تتراكم والتحديات تكبر، يبقى واجبنا أن نحمي الأضعف، وأن نُصغي، وأن نواصل العمل بإصرار من أجل كرامة كل إنسان. هذه الوجوه تمنحني الأمل بأن العمل الصادق، مهما كان صعبًا، يستحق الاستمرار".