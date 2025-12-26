كبارة: الأمن والإستشفاء أهم مطالب طرابلس

أعلن النائب كريم كبارة ان "الاستشفاء وفرض الأمن يشكلان الهم الأكبر للمواطنين حسب ما نلمس خلال لقاءاتنا اليومية في طرابلس".



ودعا كبارة الحكومة الى "رفع سقف وزارة الصحة للمستشفيات عامة والحكومية خاصة"، مناشدا القوى الأمنية "فرض الأمن حتى تعود أسواق طرابلس الى نشاطها الاقتصادي".