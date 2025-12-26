الرئيس عون يكرم المدير العام لمجموعة CMA CGM

كرَّم رئيس الجمهورية العماد جوزف عون رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمجموعة CMA CGM رودولف سعاده، في حفل حضره افراد عائلة سعاده ومدير المجموعة في لبنان ومنطقة الشرق الأوسط جو دقّاق.



وقلَّد الرئيس عون، سعاده وسامَ الأرز الوطني من رتبة ضابط "تقديرا لعطاءاته وللإلتزام الصادق تجاه العمل والمجتمع والذي حوَّل النجاح من محطة ٍ عابرة للتكريم الى مسيرة مميزة مكلَّلة بالعطاء والإصرار، والتي حافظ فيها على إرث عائلي كبير، وقدَّم للبنان والعالم نموذجاً فريداً ومتطوِّراً لمفهوم الريادة في مجالي التجارة والأعمال." وتمنى الرئيس عون للسيد سعاده المزيد َمن النجاح والإستمرار في النهج نفسه الذي يتبعه.



ورد سعاده شاكراً الرئيس عون على مبادرته، مؤكدا العمل من اجل تحقيق ما حدَّدته مجموعة CMA CGM من أهداف لعملها في العالم عموما ً ولبنان خصوصا.



