وزير الإعلام زار البطريرك ميناسيان: أطلعته على جهود الحكومة

زار ممثل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وزير الإعلام المحامي بول مرقص بطريرك بيت كيليكيا للأرمن الكاثوليك الكاثوليكوس روفائيل بيدروس الحادي والعشرين ميناسيان مهنئا بالميلاد، في مقر البطريركية في الأشرفية، حيث كان من بين المهنئين أيضا النائب جان طالوزيان.



وبعد اللقاء، تحدث وزير الإعلام، فقال: "تشرفت بلقاء صاحب الغبطة البطريرك ميناسيان، بتكليف من رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الذي شرفني بهذا اللقاء، وأبلغت غبطته تهنئة الرئيس عون وأطيب تمنياته بالأعياد المجيدة. كذلك أبلغني صاحب الغبطة تحياته إلى فخامة الرئيس وأطيب تمنياته له. وتخلل اللقاء عرض لأبرز التطورات والقضايا العامة في البلد، وأطلعته على جهود الحكومة في هذا العهد الرئاسي الجديد ومواظبتها على تكثيف جهودها في سبيل المصلحة العامة".