أبو فاعور: لبنان الرسمي قدم مبادرات دحضت السردية الاسرائيلية والجيش اللبناني يقوم بجهد جبار

أخبار لبنان
2025-12-26 | 12:02
أبو فاعور: لبنان الرسمي قدم مبادرات دحضت السردية الاسرائيلية والجيش اللبناني يقوم بجهد جبار

جال عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب وائل ابو فاعور في زحلة مهنئا بالميلاد، يرافقه أمين السر العام في الحزب التقدمي الاشتراكي ظافر ناصر، عضو المجلس المذهبي الدرزي السابق الشيخ أبو ربيع أسعد سرحال، وكيلا داخلية البقاع الجنوبي في التقدمي عارف ابو منصور، والبقاع الغربي كمال حندوس، الوكيل السابق نواف التقي، وجيه العموري، مختار المرج إيهاب ابو عثمان، ووكيل مفوض الإعلام في البقاع الجنوبي الإعلامي عارف مغامس.

مطرانية زحلة المارونية

واستهلت الجولة بتهنئة مطران زحلة والبقاع الغربي للموارنة المتروبوليت جوزيف معوض في مطرانية زحلة المارونية.

وتمنى أبو فاعور "أن تحمل الأيام المقبلة انفراجات سياسية واقتصادية واجتماعية".

وقال: "إن لبنان الرسمي عبر رئيس  الجمهورية ورئيس الحكومة قام بمبادرات متقدمة، وقدم منطقا متماسكا يعري الإدعاءات الاسرائيلية، وأعطى مبررات كافية لأصدقاء لبنان لردع الاعتداءات الاسرائيلية".

وأضاف: "المخاطر لا تزال قائمة، لكن لبنان الرسمي قدم مبادرات دحضت السردية الاسرائيلية، والجيش اللبناني يقوم بجهد جبار، ولديه صدقية كبرى على المستوى المحلي والعربي والدولي، وأبرز مثال على ذلك هو اللقاء الذي انعقد في باريس ويؤمل منه الكثير".

مطرانية زحلة الكاثوليكية

ثم زار أبو فاعور والوفد المرافق مطرانية زحلة الكاثوليكية مهنئا النائب الأسقفي العام الأرشمندريت إيلي معلوف ممثلا راعي الأبرشية المطران إبراهيم مخايل إبراهيم.

واطمأن ابو فاعور الى صحة المطران إبراهيم.

أبرشية زحلة وبعلبك للروم الأرثوذكس

وزار أبو فاعور راعي أبرشية زحلة وبعلبك وتوابعهما للروم الأرثوذكس المتروبوليت أنطونيوس الصوري في دار الكنيسة في قب الياس مهنئا بالاعياد، وتم عرض الاوضاع العامة.

وشكر المطران الصوري لأبو فاعور والوفد المرافق زيارتهم، آملا ان تحمل الأعياد انفراجات على المستوى الوطني وان يستعيد لبنان دوره وموقعه".

أخبار لبنان

فاعور:

لبنان

الرسمي

مبادرات

السردية

الاسرائيلية

والجيش

اللبناني

