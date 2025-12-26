بيان من رئيس اتحاد بلديات كسروان - الفتوح حول القرارات بشأن توسعة أوتوستراد زوق مصبح - طبرجا - كفرياسين

صدر عن رئيس اتحاد بلديات كسروان - الفتوح الياس البعينو، البيان الاتي:



"بناء على المادة 130 من قانون البلديات التي حددت صلاحيات رئيس الاتحاد على سبيل التعداد وليس الحصر، بناء على المواد القانونية ذات الصلة، بناء على القرارات الصادرة في ما خص توسعة أوتوستراد زوق مصبح - طبرجا - كفرياسين،



نذكر بما يلي:



أولا: التنسيق الدائم والمتواصل مع وزارة الداخلية والبلديات ووزارة الاشغال العامة والنقل ومجلس الانماء والاعمار واتحاد بلديات كسروان - الفتوح وكل البلديات المعنية من زوق مصبح ولغاية طبرجا - كفرياسين بتنفيذ توسعة أوتوستراد كسروان المعروف ب"A1" لإزالة كل التعديات والعوائق دون أي استثناءات والتي من شأنها ان تعيق توسعة هذا الأوتوستراد وفقا للمراحل والمهل المقررة.



ثانيا : تكليف كل الوحدات الإدارية والأجهزة الفنية والأمنية التابعة للاتحاد القيام بكل الاعمال المطلوبة منها بما يؤمن تسهيل وتنفيذ توسعة أوتوستراد كسروان ضمن الصلاحيات المنوطة بها وضمن إطار القوانين والأنظمة ذات الصلة ومنها إزالة جميع العوائق والتعديات واننا نعتبر بأن الأوتوستراد مع الحرم التابع له هو ملك كل المواطنين وليس للمنفعة الخاصة.