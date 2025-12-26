الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
18
o
البقاع
9
o
الجنوب
17
o
الشمال
16
o
جبل لبنان
12
o
كسروان
17
o
متن
17
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
18
o
البقاع
9
o
الجنوب
17
o
الشمال
16
o
جبل لبنان
12
o
كسروان
17
o
متن
17
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
في إطار الخطة الطارئة لمواجهة انتشار مرض الحمى القلاعية... "الزراعة" تصدر تقريرها الأسبوعي الثاني
أخبار لبنان
2025-12-26 | 14:00
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
في إطار الخطة الطارئة لمواجهة انتشار مرض الحمى القلاعية... "الزراعة" تصدر تقريرها الأسبوعي الثاني
في إطار الخطة الوطنية الطارئة لمواجهة انتشار مرض الحمى القلاعية في لبنان، أصدرت وزارة الزراعة تقريرها الأسبوعي الثاني الذي يسلّط الضوء على الإجراءات المتخذة والنتائج الميدانية المحققة، بالتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين.
الانتقال إلى مرحلة الاستجابة والعلاج
أعلنت وزارة الزراعة، بعد استيعاب مرحلة الذروة الوبائية، الانتقال إلى مرحلة العلاج والمتابعة، وذلك من خلال تنفيذ حملة تلقيح وطنية شاملة للماشية، شملت الأبقار التي أُصيبت بالمرض وتلك التي أصبحت جاهزة للتلقيح بعد شفائها، بهدف الحد من انتشار العدوى وحماية الثروة الحيوانية.
نتائج ميدانية بالأرقام
حتى تاريخ اليوم، تمكّنت الفرق الفنية التابعة لوزارة الزراعة من:
تحصين 20,415 رأس بقر موزّعة على 1,758 مزرعة في المناطق الأكثر تضررًا من انتشار المرض.
وتُظهر البيانات التراكمية تفاوتًا في عدد الأبقار المحصّنة بين المناطق، مع تسجيل أرقام مرتفعة في البقاع وبعلبك – الهرمل، ما يعكس تركيز الجهود في بؤر الخطر الأعلى.
إجراءات وقائية وتنظيمية مشددة
ضمن الاستجابة الشاملة، شكّلت وزارة الزراعة لجنة طوارئ للتنسيق مع الوزارات المعنية والمنظمات الدولية، وتنفّذ حزمة إجراءات تشمل:
أخذ عينات من الحيوانات المشتبه بإصابتها وإجراء التقصّي الوبائي.
تحصين الحيوانات في محيط البؤر المصابة باستخدام اللقاحات المتوفرة، مع التذكير بفحوص سابقة للماشية المستوردة وتنظيم عمليات إدخالها.
إرسال العينات إلى مختبرات معتمدة من المنظمة العالمية لصحة الحيوان ومنظمة الفاو لتحديد السلالات بدقة وتحديث برامج التحصين.
الحد من نقل الحيوانات بين المناطق تفاديًا لانتشار العدوى، بالتنسيق مع وزارة الداخلية والبلديات.
ملاحقة شبكات التهريب ومراسلة مديرية الجمارك والنيابة العامة التمييزية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
دعم المزارعين المتضررين
بالتوازي مع الإجراءات الصحية، تعمل وزارة الزراعة بالتعاون مع شركائها على تأمين مساعدات عينية للمزارعين المتضررين، تشمل:
- مستلزمات الوقاية والتعقيم
- أدوية ومستلزمات الإسعافات البيطرية الأولية
- مواد للأمن البيولوجي
وقد استفاد من هذه المساعدات عشرات المزارعين في مناطق بعلبك – الهرمل والبقاع الغربي، بدعم من منظمات دولية ومحلية، أبرزها: برنامج الأغذية العالمي (WFP)، منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (FAO)، ومنظمات إنسانية وتنموية شريكة.
التزام بالشفافية والتواصل
وأكدت وزارة الزراعة استمرارها في نشر التقارير الدورية عبر مصالحها الإقليمية ووسائل الإعلام، التزامًا بمبدأ الشفافية وإطلاع الرأي العام والمزارعين على تطورات الوضع الصحي والإجراءات الوقائية المعتمدة.
وجددت الوزارة دعوتها الى المزارعين إلى التعاون الكامل مع الفرق البيطرية، والالتزام بإرشادات الوقاية وعدم نقل الحيوانات إلا بإذن رسمي، حفاظًا على سلامة الثروة الحيوانية والأمن الغذائي الوطني.
أخبار لبنان
الحمى القلاعية
لبنان
وزارة الزراعة
التالي
مخزومي: من الصعب أن نرى دعما دوليا لقانون الفجوة المالية... وهذا ما قاله عن الانتخابات
سباق إطالة العمر: عندما تتحوّل الشيخوخة إلى ملف علمي وسياسي
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-12-22
حملة تطعيم شاملة للأبقار على خلفية انتشار مرض الحمى القلاعية
أخبار لبنان
2025-12-22
حملة تطعيم شاملة للأبقار على خلفية انتشار مرض الحمى القلاعية
0
أخبار لبنان
2025-12-16
هاني عن انتشار مرض الحمّى القلاعية: هذا المرض لا ينتقل إلى الإنسان
أخبار لبنان
2025-12-16
هاني عن انتشار مرض الحمّى القلاعية: هذا المرض لا ينتقل إلى الإنسان
0
أخبار لبنان
2025-12-12
وزير الزراعة رأس اجتماعاً طارئاً في غزة - البقاع الغربي لمتابعة جائحة الحمّى القلاعية
أخبار لبنان
2025-12-12
وزير الزراعة رأس اجتماعاً طارئاً في غزة - البقاع الغربي لمتابعة جائحة الحمّى القلاعية
0
آخر الأخبار
2025-12-20
"الزراعة" أطلقت حملة لتحصين الأبقار غير المصابة بالحمى القلاعية في البقاع الغربي وبعلبك الهرمل
آخر الأخبار
2025-12-20
"الزراعة" أطلقت حملة لتحصين الأبقار غير المصابة بالحمى القلاعية في البقاع الغربي وبعلبك الهرمل
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
05:52
الهيئة الناظمة لزراعة القنب: العمل مستمر لإنجاز الأطر التنظيمية
أخبار لبنان
05:52
الهيئة الناظمة لزراعة القنب: العمل مستمر لإنجاز الأطر التنظيمية
0
أخبار لبنان
04:59
جعجع: بري "رح يدير دينة الطرشة" لرئيس الجمهورية... وعن أي عامل قوة يتحدث الحزب؟
أخبار لبنان
04:59
جعجع: بري "رح يدير دينة الطرشة" لرئيس الجمهورية... وعن أي عامل قوة يتحدث الحزب؟
0
أمن وقضاء
04:30
غافل شقيقه أثناء نومه وخنقه... وشعبة المعلومات كشفت ملابسات الجريمة وأوقفته
أمن وقضاء
04:30
غافل شقيقه أثناء نومه وخنقه... وشعبة المعلومات كشفت ملابسات الجريمة وأوقفته
0
أخبار لبنان
03:51
مؤتمر الطاقة الاغترابية اللبنانية 2025 LDE يفتتح أعماله الاثنين
أخبار لبنان
03:51
مؤتمر الطاقة الاغترابية اللبنانية 2025 LDE يفتتح أعماله الاثنين
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
حال الطقس
2025-12-01
المنخفض الجوي ينكفئ تدريجيا... إليكم تفاصيل الطقس
حال الطقس
2025-12-01
المنخفض الجوي ينكفئ تدريجيا... إليكم تفاصيل الطقس
0
صحف اليوم
2025-12-23
مصدر لـ"الشرق الأوسط": التحقيقات في اختفاء الضابط المتقاعد في الأمن العام أحمد شكر ترجح اختطافه من قبل إسرائيل
صحف اليوم
2025-12-23
مصدر لـ"الشرق الأوسط": التحقيقات في اختفاء الضابط المتقاعد في الأمن العام أحمد شكر ترجح اختطافه من قبل إسرائيل
0
أمن وقضاء
2025-10-05
وقفة إحتجاجية لـ"تجمع أبناء البلدات الجنوبية الحدودية" أمام سرايا صور
أمن وقضاء
2025-10-05
وقفة إحتجاجية لـ"تجمع أبناء البلدات الجنوبية الحدودية" أمام سرايا صور
0
أخبار لبنان
15:03
مخزومي: من الصعب أن نرى دعما دوليا لقانون الفجوة المالية... وهذا ما قاله عن الانتخابات
أخبار لبنان
15:03
مخزومي: من الصعب أن نرى دعما دوليا لقانون الفجوة المالية... وهذا ما قاله عن الانتخابات
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:58
سباق إطالة العمر: عندما تتحوّل الشيخوخة إلى ملف علمي وسياسي
تقارير نشرة الاخبار
13:58
سباق إطالة العمر: عندما تتحوّل الشيخوخة إلى ملف علمي وسياسي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
الـVAPE يسرّع الشيخوخة: ما لا يخبرك به مروّجو السجائر الإلكترونية
تقارير نشرة الاخبار
13:51
الـVAPE يسرّع الشيخوخة: ما لا يخبرك به مروّجو السجائر الإلكترونية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:50
أكبر مغارة ميلادية متحركة تجسّد كلمات الكتاب المقدس!
تقارير نشرة الاخبار
13:50
أكبر مغارة ميلادية متحركة تجسّد كلمات الكتاب المقدس!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:20
ترامب يضرب داعش في نيجيريا… أمن الخارج في معركة الداخل
تقارير نشرة الاخبار
13:20
ترامب يضرب داعش في نيجيريا… أمن الخارج في معركة الداخل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:18
دعواتٌ إسرائيلية لتقويض قدرات حزب الله
تقارير نشرة الاخبار
13:18
دعواتٌ إسرائيلية لتقويض قدرات حزب الله
0
تقارير نشرة الاخبار
13:11
فرضية فقدان أحمد شكر على يد الموساد قائمة لهذه الأسباب
تقارير نشرة الاخبار
13:11
فرضية فقدان أحمد شكر على يد الموساد قائمة لهذه الأسباب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:09
لبنان جاهز للإنتقال الى المرحلة الثانية من خطة حصر السلاح... وخطوات مطلوبة من قبل الاحتلال
تقارير نشرة الاخبار
13:09
لبنان جاهز للإنتقال الى المرحلة الثانية من خطة حصر السلاح... وخطوات مطلوبة من قبل الاحتلال
0
تقارير نشرة الاخبار
13:06
الفجوة من الحكومة إلى مجلس النواب
تقارير نشرة الاخبار
13:06
الفجوة من الحكومة إلى مجلس النواب
0
مقدمة نشرة الاخبار
12:48
مقدمة النشرة المسائية 26-12-2025
مقدمة نشرة الاخبار
12:48
مقدمة النشرة المسائية 26-12-2025
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
09:08
الدفاع المدني: انقاذ مواطن حاول الانتحار قبالة صخرة الروشة
أخبار لبنان
09:08
الدفاع المدني: انقاذ مواطن حاول الانتحار قبالة صخرة الروشة
2
حال الطقس
01:15
المنخفضات الجوية مستمرة... إليكم الطقس بالتفاصيل
حال الطقس
01:15
المنخفضات الجوية مستمرة... إليكم الطقس بالتفاصيل
3
أمن وقضاء
04:30
غافل شقيقه أثناء نومه وخنقه... وشعبة المعلومات كشفت ملابسات الجريمة وأوقفته
أمن وقضاء
04:30
غافل شقيقه أثناء نومه وخنقه... وشعبة المعلومات كشفت ملابسات الجريمة وأوقفته
4
أخبار لبنان
11:49
بيان من رئيس اتحاد بلديات كسروان - الفتوح حول القرارات بشأن توسعة أوتوستراد زوق مصبح - طبرجا - كفرياسين
أخبار لبنان
11:49
بيان من رئيس اتحاد بلديات كسروان - الفتوح حول القرارات بشأن توسعة أوتوستراد زوق مصبح - طبرجا - كفرياسين
5
أخبار لبنان
08:42
تغريدة لجنبلاط... هذا ما جاء فيها
أخبار لبنان
08:42
تغريدة لجنبلاط... هذا ما جاء فيها
6
خبر عاجل
08:01
نواف سلام بعد اقرار مشروع قانون الفجوة المالية: المودعون التي تقل قيمة ودائعهم عن الـ100 الف دولار سيحصلون على أموالهم كاملة ومن دون أي اقتطاع ومع الفوائد التي تراكمت وخلال 4 سنوات وهؤلاء يشكلون 85% من المودعين
خبر عاجل
08:01
نواف سلام بعد اقرار مشروع قانون الفجوة المالية: المودعون التي تقل قيمة ودائعهم عن الـ100 الف دولار سيحصلون على أموالهم كاملة ومن دون أي اقتطاع ومع الفوائد التي تراكمت وخلال 4 سنوات وهؤلاء يشكلون 85% من المودعين
7
خبر عاجل
07:27
مجلس الوزراء أقر مشروع قانون الفجوة المالية
خبر عاجل
07:27
مجلس الوزراء أقر مشروع قانون الفجوة المالية
8
خبر عاجل
08:00
مجلس شورى الدولة يبطل إنتخابات رئاسة ونيابة رئاسة إتحاد بلديات جزين
خبر عاجل
08:00
مجلس شورى الدولة يبطل إنتخابات رئاسة ونيابة رئاسة إتحاد بلديات جزين
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More