الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

وزارة الخارجية توضح: لا تعطيل إداريا ولن نرضخ للحملات الممنهجة

أخبار لبنان
2025-12-27 | 08:31
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
وزارة الخارجية توضح: لا تعطيل إداريا ولن نرضخ للحملات الممنهجة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
وزارة الخارجية توضح: لا تعطيل إداريا ولن نرضخ للحملات الممنهجة

ردت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان، "على ما نشرته إحدى المواقع الإعلامية بتاريخ ٢٧ كانون الثاني ٢٠٢٥ بشأن مراسيم تعيين ثلاثة سفراء للبنان لدى قبرص واليابان والغابون".

وقالت في بيان: "تؤكد الوزارة الوقائع التالية توضيحًا للرأي العام ومنعًا لأي استغلال سياسي لقضية إدارية قانونية بحتة: فخلافاً لما كان قد أورده المقال المذكور فقد وقّع وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي على المراسيم الثلاثة وأخذت مجراها القانوني الطبيعي. إلا أن إحدى الجهات المعنية أعادتها مرتين إلى الوزارة معتبرة أنها لا تتوافق مع ملاحظات مجلس الخدمة المدنية علماً أبنّ وزارة الخارجية كانت تضيف في كلّ مرّة التعديلات المطلوبة من مجلس الخدمة. وبالتزامن مع ذلك، أصدر مجلس الشورى قرارًا لصالح المستشارة جان مراد يُبطل قرار استدعائها من مركز عملها في نيويورك، وهو القرار الذي اتُّخذ عام ٢٠٢٣ في عهد الوزير السابق عبد الله بو حبيب. والوزارة حاليًا في صدد دراسة التداعيات القانونية والادارية والمالية لهذا القرار وإمكانية بقاء المستشارة في الخارج بعد صدوره".

وقالت: "كذلك رفع المستشاران مازن كبارة وعبير طه دعوى مماثلة أمام مجلس الشورى لإبطال قرار استدعائهما الذين صدرا كذلك الأمر أثناء تولّي الوزير السابق عبدالله بو حبيب الوزارة، وتنتظر الادارة صدور القرارين لاتخاذ الإجراءات المناسبة وفقًا للقانون والأصول. علماً أنّ قرار تعيين هؤلاء السفراء بالأساس جاء باقتراح من وزير الخارجية يوسف رجّي نفسه في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة بتاريخ ١٦ حزيران ٢٠٢٥ بموجب القرار رقم ٢٦ والذي جاء فيه أنّه تمّ نقل المستشارين الثلاث من الإدارة المركزية لتعيينهم كسفراء في الخارج (ولم يتمّ نقلهم في النصّ من مركز عمل في الخارج إلى مركز آخر في الخارج) وبالتالي فإنّه لا يمكن القفز اعتباطياً فوق النصوص وقرارات مجلس الوزراء واعتبارها وكانّها لم تكن دون إجراء ما تقتضيه الأصول الإدارية هذا ناهيك عن أن لقرارات مجلس الشورى مفاعيل جوهرية على وضعية الدبلوماسيين في طريقة احتساب سنوات خدمتهم في الادارة أو في الخارج وما ينتج عنها. أما الادعاء الوارد في المقال بأن التأخير في صدور مراسيم السفراء "قد يؤدي إلى أزمات دبلوماسية جدية"، فهو ادعاء ملتبس ومغلوط إنّما الهدف منه الضغط على وزير الخارجية والإدارة عبر التهويل ونشر الأخبار التي تسيء إلى سمعة الإدارة".

أضاف: "ولعلّه من المفيد التذكير أنّه من الطبيعي أحياناً في العلاقات الدبلوماسية أن يتأخر التحاق سفير بمركز عمله لأسباب مختلفة، بل قد تعدل الدولة عن تعيينه كليًا أو كأن تعيّن بديلاً عنه، دون أن يمس ذلك العلاقات الثنائية. فالدول ليست بهذه السذاجة وهي تميّز جيدًا بين الشؤون الداخلية الادارية والرسائل الدبلوماسية".

وختمت: "أخيراً إن هذه الحملات الممنهجة والمتدرّجة ضد الوزير رجي باتت دوافعها السياسية واضحة، وهي لن تثنيه عن مواصلة مهمته ودوره وصلاحيته في إعادة وزارة الخارجية لتكون وزارة لبنانية بامتياز، سيادية فعلاً، ملتزمة بالقوانين، تخدم مصالح لبنان وحده".

أخبار لبنان

الخارجية

توضح:

تعطيل

إداريا

للحملات

الممنهجة

LBCI التالي
هاشم: سنواجه اي توجه لتحميل المودعين اي خسارة واعادتها خلال مهل مقبولة
مدير قوى الأمن زار قيادة الجنوب في سرايا صيدا لمتابعة الإجراءات في موسم الأعياد
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
2025-10-29

وزارة التربية توضح حادثة مدرسة رفيق الحريري في عرمون...

LBCI
أخبار لبنان
2025-10-16

وزارة الصحة توضح مسار التحقيق في منتجات شركة "مياه تنورين"

LBCI
أخبار لبنان
2025-12-22

"الخارجية" تحتفل بعيدَي الميلاد ورأس السنة... عيسى: الأوضاع الإدارية في الوزارة لا تزال تواجه صعوبات

LBCI
أخبار لبنان
2025-11-04

بعد حفل زفاف داخل مغارة جعيتا... وزارة السياحة توضح

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
04:39

الخارجية تعلن دعمها سيادة جمهورية الصومال الفدرالية

LBCI
أخبار لبنان
04:35

المكتب الاعلامي للسنيورة ينفي علاقته بأبو عمر والشيخ خلدون عريمط

LBCI
خبر عاجل
04:33

الجيش ينفي ما تم نقله حول إجبار سوريين على عبور مجرى النهر

LBCI
أخبار لبنان
04:32

ينال صلح: لبنان بتنوّعه وشراكته الوطنية لا يُكسر مهما اشتدت الضغوط

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
08:31

وزارة الخارجية توضح: لا تعطيل إداريا ولن نرضخ للحملات الممنهجة

LBCI
أخبار لبنان
04:39

الخارجية تعلن دعمها سيادة جمهورية الصومال الفدرالية

LBCI
صحف اليوم
2025-12-07

مصدر “الأنباء الكويتية”: الموقف اللبنانيّ في لقاءاته يتمثل بالمطالبة بضغط دوليّ مباشر على إسرائيل لوقف اعتداءاتها وانسحابها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-10-21

وكلاء هانيبال القذافي طالبوا بإلغاء الكفالة أو تخفيضها الى الحد الأدنى ورفع منع السفر عنه

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:44

إسترداد الودائع: وعود كبيرة… وتمويل مجهول

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:52

العلاقة بين المغترب ولبنان اساسية لتعافي البلاد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

عقول لبنانية تجتمع لدفع الاستثمار التكنولوجي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

جهود روسية لتثبيت اتفاق أمني بين إسرائيل وسوريا مع تعزيز الوجود العسكري في الجنوب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

علاقة السعودية والامارات بما يجري في اليمن

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

رسائل بالنار في جنوب اليمن: ما بعد الغارات السعودية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

الحدود الشمالية بين لبنان وسوريا إلى الواجهة مجدداً... معلومات عن توقيف مجموعة مرتبطة بنظام الأسد أثناء محاولتها العبور خلسة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:20

النافعة أصبحت نافعة .. صورة ايجابية والمطلوب بعد اكثر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:12

H3N2 في لبنان: إنفلونزا موسمية منتشرة… لا داعي للهلع لكن الحذر واجب

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
حال الطقس
13:00

المنخفض الجويّ مستمر مع تدفّق رياح شمالية باردة

LBCI
حال الطقس
06:29

لبنان دخل تحت تأثير منخفض جوي والثلوج بدأت تغطي القمم... هذه التفاصيل

LBCI
أخبار لبنان
11:29

وزارة الصحة تحذر من موجة الإنفلونزا الموسمية A(H3N2) وتدعو إلى الالتزام بالتدابير الوقائية

LBCI
حال الطقس
00:56

بين الإنفراجات والأمطار الغزيرة والثلوج... هذه تفاصيل الطقس

LBCI
أخبار لبنان
08:31

وزارة الخارجية توضح: لا تعطيل إداريا ولن نرضخ للحملات الممنهجة

LBCI
أخبار دولية
02:14

"سانا": إنقاذ أشخاص من الغرق أثناء محاولتهم عبور نهر الكبير الجنوبي بين لبنان وسوريا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
06:46

بعد الحديث عن إنتشار H3N2... هل نحن أمام موجة صحية جديدة وما هي أبرز سبل الوقاية والمعالجة؟

LBCI
أخبار لبنان
02:41

وزارة الزراعة: تحصين 26,608 أبقار ضد الحمى القلاعية في 2,460 مزرعة ضمن اليوم الثامن من الحملة الوطنية

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More