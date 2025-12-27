الأخبار
فرنسا تدين إطلاق النار من الجيش الإسرائيلي قرب دوريات "اليونيفيل"

أخبار لبنان
2025-12-27 | 11:15
فرنسا تدين إطلاق النار من الجيش الإسرائيلي قرب دوريات "اليونيفيل"

دانت فرنسا إطلاق النار الذي نفّذه الجيش الإسرائيلي في 26 كانون الأول 2025 قرب دوريات قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل).
 
ودعت فرنسا إسرائيل إلى وقف هذه الانتهاكات لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701، وإلى احترام وقف إطلاق النار الصادر في 26 تشرين الثاني 2024، والذي يُلزم جميع الأطراف. 

كما ذكّرت بأن حماية قوات حفظ السلام، وكذلك ضمان سلامة وأمن أفراد الأمم المتحدة وممتلكاتها ومقارّها، يجب أن تكون مكفولة وفقًا للقانون الدولي. 

وفي هذا السياق، أشادت فرنسا بشجاعة ومهنية والتزام أفراد اليونيفيل، مؤكدة مجددًا دعمها للتنفيذ الكامل لولاية هذه القوة.

أخبار لبنان

إطلاق

النار

الجيش

الإسرائيلي

دوريات

"اليونيفيل"

