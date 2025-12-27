الأخبار
وزارة الصحة تحذر من موجة الإنفلونزا الموسمية A(H3N2) وتدعو إلى الالتزام بالتدابير الوقائية

أعلنت وزارة الصحة في بيان إعلامي حول الإنفلونزا الموسمية "أن لبنان شأنه شأن العديد من البلدان، يشهد حاليًا موجة إنفلونزا موسمية تتّسم بحدّة نسبية وسرعة في الانتشار بين المواطنين. وتشير المعطيات العلمية إلى أن السلالة السائدة هي إنفلونزا من النوع A(H3N2).

وأكّدت الوزارة أن هذه  السلالة معروفة علميًا منذ سنوات طويلة، وهي ليست فيروسًا جديدًا أو طارئًا كما يُشاع، إلا أنها تشهد في الموسم الحالي تحوّرًا يجعلها أكثر قدرة على إحداث إصابات أشد وانتشار أسرع مقارنة ببعض المواسم السابقة. 
ومن المعروف علميًا أن فيروس الإنفلونزا يخضع لتحوّرات سنوية مستمرة، قد تؤدي في بعض السنوات إلى أعراض أكثر حدّة أو معدلات انتشار أعلى.

وأوضحت أن الإنفلونزا مرض تنفسي فيروسي سريع الانتقال، وقد يؤدي إلى مضاعفات صحية لدى بعض الفئات، لا سيما كبار السن، الأطفال، النساء الحوامل، والأشخاص المصابين بأمراض مزمنة أو ضعف في المناعة، ما يستدعي رفع مستوى الوعي الصحي والالتزام بالتدابير الوقائية اللازمة.

كما أكدت الوزارة أن التلقيح السنوي ضد الإنفلونزا يُعد من أكثر الوسائل فعالية للحد من مخاطر المرض ومضاعفاته، خصوصًا لدى الفئات الأكثر عرضة، مشددةً على أن اللقاحات المتوافرة حاليًا تغطي السلالات المنتشرة وتساهم في خفض نسب الاستشفاء والحالات الشديدة.

وفي هذا الإطار، دعت وزارة الصحة العامة المواطنين إلى الالتزام بالإرشادات التالية:
• الالتزام بقواعد النظافة الشخصية، ولا سيما غسل اليدين بانتظام بالماء والصابون أو باستخدام المعقمات الكحولية.
• تغطية الفم والأنف عند السعال أو العطس، واستخدام المناديل الورقية والتخلص منها بطريقة صحية.
• ارتداء الكمامة في الأماكن المغلقة أو المزدحمة، خاصة عند ظهور أعراض تنفسية.
• تجنب الاختلاط والتجمعات عند الشعور بالمرض، ومراجعة الطبيب فورًا عند ظهور عوارض شديدة أو غير اعتيادية.
• تلقي اللقاح السنوي ضد الإنفلونزا، لا سيما من قبل الفئات الأكثر عرضة للمضاعفات.

كما اكدت وزارة الصحة العامة استمرارها في مراقبة الوضع الوبائي عن كثب، واتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية، داعية المواطنين إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية فقط.

مقدّمة النشرة المسائيّة 27-12-2025
فرنسا تدين إطلاق النار من الجيش الإسرائيلي قرب دوريات "اليونيفيل"
LBCI السابق

H3N2 في لبنان: إنفلونزا موسمية منتشرة… لا داعي للهلع لكن الحذر واجب

بعد الحديث عن إنتشار H3N2... هل نحن أمام موجة صحية جديدة وما هي أبرز سبل الوقاية والمعالجة؟

وزير الدفاع الهولنديّ: قدّمنا مساعدة مالية للجيش اللبنانيّ وندعو الجانب الإسرائيليّ إلى الالتزام بالاتفاق

الخارجية تعلن دعمها سيادة جمهورية الصومال الفدرالية

المكتب الاعلامي للسنيورة ينفي علاقته بأبو عمر والشيخ خلدون عريمط

الجيش ينفي ما تم نقله حول إجبار سوريين على عبور مجرى النهر

ينال صلح: لبنان بتنوّعه وشراكته الوطنية لا يُكسر مهما اشتدت الضغوط

روسيا: سيطرنا على 6 بلدات وقرى في شرق أوكرانيا

المنخفض الجويّ مستمر مع تدفّق رياح شمالية باردة

المكتب الاعلامي لافرام ردا على أحد المواقع: هذا الخبر ملفّق وسيكون موضع متابعة

المكتب الاعلامي للسنيورة ينفي علاقته بأبو عمر والشيخ خلدون عريمط

إسترداد الودائع: وعود كبيرة… وتمويل مجهول

العلاقة بين المغترب ولبنان اساسية لتعافي البلاد

عقول لبنانية تجتمع لدفع الاستثمار التكنولوجي

جهود روسية لتثبيت اتفاق أمني بين إسرائيل وسوريا مع تعزيز الوجود العسكري في الجنوب

علاقة السعودية والامارات بما يجري في اليمن

رسائل بالنار في جنوب اليمن: ما بعد الغارات السعودية

الحدود الشمالية بين لبنان وسوريا إلى الواجهة مجدداً... معلومات عن توقيف مجموعة مرتبطة بنظام الأسد أثناء محاولتها العبور خلسة

النافعة أصبحت نافعة .. صورة ايجابية والمطلوب بعد اكثر

H3N2 في لبنان: إنفلونزا موسمية منتشرة… لا داعي للهلع لكن الحذر واجب

المنخفض الجويّ مستمر مع تدفّق رياح شمالية باردة

لبنان دخل تحت تأثير منخفض جوي والثلوج بدأت تغطي القمم... هذه التفاصيل

وزارة الصحة تحذر من موجة الإنفلونزا الموسمية A(H3N2) وتدعو إلى الالتزام بالتدابير الوقائية

بين الإنفراجات والأمطار الغزيرة والثلوج... هذه تفاصيل الطقس

وزارة الخارجية توضح: لا تعطيل إداريا ولن نرضخ للحملات الممنهجة

"سانا": إنقاذ أشخاص من الغرق أثناء محاولتهم عبور نهر الكبير الجنوبي بين لبنان وسوريا

بعد الحديث عن إنتشار H3N2... هل نحن أمام موجة صحية جديدة وما هي أبرز سبل الوقاية والمعالجة؟

وزارة الزراعة: تحصين 26,608 أبقار ضد الحمى القلاعية في 2,460 مزرعة ضمن اليوم الثامن من الحملة الوطنية

