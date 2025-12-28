قبلان عن أرض الصومال: حذار من النوم لأنّ العرب لم يقتلهم شيء مثل النوم

علق المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان على ما يجري في أرض الصومال، وحذر "من النوم، لأنّ العرب لم يقتلهم شيء مثل النوم"، وقال في بيان: "لأننا نعيش لحظة إقليمية حرجة للغاية، ولأن ما يجري ناحية أرض الصومال الإنفصالية كارثة تقسيمية تساوي بآثارها المستقبلية وعد بلفور وخرائط سايكس بيكو مجتمعةً، المطلوب منا كدولة لبنانية ودول خليجية وعربية قيادة فعل استراتيجي لمنع تكوين إسرائيل جديدة هناك وبالقوة، ودون القوة سيخسر العرب بقية وجودهم،



وقال: "حذار من النوم، لأنّ العرب لم يقتلهم شيء مثل النوم، ومثال تهويد فلسطين أمام أعيننا، لدرجة أنه يزيد بآثاره المختلفة عن نتائج مئة ألف قنبلة نووية، وكذا الحال بأرض الصومال ولعبة تل أبيب هناك، لأنّ دخان نار هذه اللعبة الزلزالية سيلتهم أرض الخليج وشبه الجزيرة العربية ونفطها وقدرتها على الوجود كما فعل مع فلسطين والأيام شواهد، واللعبة بأرض الصومال أميركية بامتياز والساتر تل أبيب، وعين واشنطن على زراعة إسرائيل جديدة لتغيير جذرية المنطقة كلها، وما لم يتحرّك العرب لن يبقى مِن العرب إلا الإسم ومن دولها إلا الرسم، واللحظة لتفهم الجهات الرسمية اللبنانية غير المحترفة أبداً أننا أمام سرطان صهيوني وكارثة وجودية، ولعبة المفاوضات والوعود الأميركية ليست إلا خدعة للغدر الوجودي بهذا البلد، ويجب أن نتذكر جميعاً أن إسرائيل ضد الأرض والتاريخ والجغرافيا والتراث ولا تملك إلا صهيونية القتل والإحتلال والإرهاب، ولا يمكن إلا أن نكون بالموقع الذي يحمي لبنان ووجوده وقدرته السيادية والإستقلالية".



