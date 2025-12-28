الأخبار
ينال صلح: لبنان بتنوّعه وشراكته الوطنية لا يُكسر مهما اشتدت الضغوط

أخبار لبنان
2025-12-28 | 04:32
مشاهدات عالية
3min
ينال صلح: لبنان بتنوّعه وشراكته الوطنية لا يُكسر مهما اشتدت الضغوط

 أشار النائب ينال صلح إلى أن "لبنان يتعرّض لعدوان إسرائيلي مستمر، في ظل أرض ما زالت محتلة، ودماء تُسفك، وقرى تُدمّر، وأهالٍ يُهجّرون"، محذّرًا من "خطورة السياسات الحكومية العاجزة أو المتردّدة، أو تلك التي تتجه نحو خيارات تقوم على التنازل بدل المواجهة، وعلى الرضوخ للإملاءات الخارجية بدل القرار الوطني الحر".

جاء ذلك خلال رعايته حفل افتتاح المعرض السنوي لدعم المشاريع الصغيرة وتمكين الطاقات المحلية وتعزيز ثقافة الإنتاج والإبداع في المجتمع، الذي تنظمه جمعية "نحلة بالقلب"، لمناسبة الأعياد المجيدة، في قاعة دار ومدرسة الشيخ مصطفى اليحفوفي في بلدة نحلة، بحضور فاعليات بلدية وثقافية واختيارية واجتماعية.

وشدّد صلح على "رفض أي سياسة تقوم على تقديم تنازلات مجانية أو اتخاذ قرارات مصيرية من دون مقابل"، معتبرًا أن "أخطر ما قد تواجهه الأوطان ليس الحرب وحدها، بل إدارة سياسية تتصرّف وكأن البلد بلا شعب وبلا تاريخ وبلا تضحيات".

وقال: "لسنا أمة مهزومة ولن نكون، ولسنا شعبًا ضعيفًا ولن نكون، وصبر اللبنانيين ليس علامة وهن بل دليل وعي وقوة وثبات".

ودعا الحكومة إلى "تحمّل مسؤولياتها الوطنية الكاملة، من خلال إعلان أولويات واضحة لا لبس فيها، في مقدّمها تحرير الأرض المحتلة، إعادة النازحين إلى بلداتهم بكرامة وأمان، إطلاق ورشة إعمار حقيقية، والعمل الجاد على تحرير الأسرى، لأن لا سيادة بلا أرض، ولا استقرار بلا كرامة".

وأكد أن "كتلة الوفاء للمقاومة أكدت أنها مع إجراء الانتخابات النيابية في وقتها، ويجب أن تكون في وقتها، كما باقي المواعيد الدستورية خصوصا أنها تعبر عن إرادة الشعب".

ورأى أن "هذا المعرض الذي نفتتحه اليوم ليس حدثًا عابرًا أو نشاطًا ترفيهيًا، بل يشكّل موقفًا ورسالة سياسية– اجتماعية واضحة، تعبّر عن رفض أبناء نحلة والبقاع ولبنان أن يكونوا متلقّين للصدقات أو ضحايا للسياسات الفاشلة، وإصرارهم على أن يكونوا شركاء في الإنتاج وصنّاع أمل رغم كل الظروف".

وتابع: "الأعمال المعروضة تعبّر عن خيار واضح بالبقاء في الأرض، والعمل بكرامة، وتحويل اليد العاملة إلى قوة إنتاجية حقيقية، لا إلى أرقام في طوابير الفقر والهجرة"، مثنيًا على "دور جمعية نحلة بالقلب وكل المدرّبين والمشاركين في الاستثمار بالإنسان ودعم المبادرات الصغيرة التي تشكّل العمود الفقري لأي اقتصاد وطني حرّ".

وهنأ اللبنانيين جميعًا، مسيحيين ومسلمين، "بحلول الأعياد المجيدة وبخاصة ولادة السيد المسيح، رمز الحق والانتصار على الظلم"، مؤكدًا أن "لبنان بتنوّعه وشراكته الوطنية وعيشه الواحد، هو وطن لا يُكسر مهما اشتدت الضغوط".

وختم صلح بالدعوة إلى "زيارة المعرض ودعم المنتجات الوطنية"، معتبرًا أن "هذا الدعم يشكّل موقفًا وفعل مقاومة اقتصادية، واستثمارًا في الإنسان وفي مستقبل بلدة نحلة ولبنان"، موجّهًا التحية للشهداء، ومتمنيًا "الشفاء للجرحى، والصبر للنازحين والمهجّرين".
 

أخبار لبنان

لبنان

بتنوّعه

وشراكته

الوطنية

يُكسر

اشتدت

الضغوط

