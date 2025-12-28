المكتب الاعلامي للسنيورة ينفي علاقته بأبو عمر والشيخ خلدون عريمط

نفى المكتب الإعلامي للرئيس فؤاد السنيورة علاقته بالمدعو "أبو عمر" والشيخ خلدون عريمط، وقال في بيان: "تحدثت وسائل إعلامية خلال الساعات الماضية عن علاقة مزعومة بين الرئيس فؤاد السنيورة والمدعو أبو عمر، على خلفية اتصالات تولاها الشيخ خلدون عريمط كوسيط، وعن وعود واتصالات سياسية وغير ذلك... الخ.



يهم المكتب الإعلامي للرئيس السنيورة أن يوضح أن كل ما ورد عن علاقة بين الرئيس السنيورة والشيخ خلدون عريمط والمدعو أبو عمر، من أخبار ومعلومات هي محض تخيلات وشائعات كاذبة وفبركة ولا أساس لها من الصحة وهي محض اختلاق وتركيب وافتعال".