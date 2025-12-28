الخارجية تعلن دعمها سيادة جمهورية الصومال الفدرالية

أعربت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان، "دعم الجمهورية اللبنانية الكامل، سيادة جمهورية الصومال الفدرالية الشقيقة ووحدة أراضيها".



وعبّرت عن "رفضها الكامل لإعلان الاعتراف المتبادل بين إسرائيل وإقليم أرض الصومال"، مشددة على "أهمية احترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وعدم فرض كيانات موازية تهدّد وحدة الدول وسيادتها وحدودها المعترف بها دولياً"، مؤكدةً "دعمها لمؤسسات الدولة الصومالية الشرعية واستقرار الصومال ورفض اي محاولات للمس بأمنه ووحدة أراضيه".