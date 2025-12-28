عودة: لنتعلم من يوسف الصديق أن تكون حياتنا لا بحسب إنسان بل بحسب مشيئة الله

ترأس متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عودة خدمة القداس في كاتدرائية القديس جاورجيوس.



ودعا في عظته إلى أن "نتعلم من يوسف الصديق أن تكون حياتنا لا بحسب إنسان، بل بحسب مشيئة الله. ولنتعلم أن نحمل المسيح في ظلمات هذا العالم، وأن نثق بأن الله، الذي قاد الطفل يسوع وأمه ويوسف في طرق المنفى والعودة، هو نفسه يقود الكنيسة اليوم، وسيقود حياتنا، إذا سلمناه ذواتنا بتواضع وإيمان وطاعة".

