الملف اللبناني بين وزير الدولة في وزارة الخارجية القطرية والامير بن فرحان

حضر الملف اللبناني في مباحثات بين وزير الدولة في وزارة الخارجية القطرية عبد العزيز بن صالح الخليفي والامير يزيد بن فرحان، وزير الخارجية السعودية للشأن اللبناني.



وبحسب بيان الخارجية القطرية، تناول الاجتماع تطورات الاوضاع اللبنانية وجهود التنسيق المشترك بين الرياض والدوحة بشأن الملف اللبناني، وجدد الوزير القطري موقف الدوحة الداعم للبنان ووقوفها باستمرار الى جاتب الشعب اللبناني.