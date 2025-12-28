هاشم: اطلاق النار على منازل مأهولة في كفرشوبا لا يقل خطورة عما تتعرض له قرى الحافة الامامية لافراغها

رأى عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم، ان اطلاق النار على منازل مأهولة في بلدة كفرشوبا والذي يتكرر يوميا استهداف لا يقل خطورة عن ما تتعرض له قرى الحافة الامامية الجنوبية لافراغها وجعلها منطقة عازلة خالية من سكانها، تنفيذا للسياسة العدوانية الاسرائيلية، وهذا ما يستدعي وضع لجنة لجنة الميكانيزم امام مسؤولياتها والتي تستنفر تلبية لاي ادعاء وزعم إسرائيلي لزرع الرعب في قلوب ابناء الجنوب وتضليل الرأي العام عن مزاعم ليست في محلها وهي قضايا سيادية على ارض لبنانية".



وتابع: "أما ما يتعرض له لبنان من كفرشوبا وشبعا الى قرى وبلدات القرى الحدودية فهو خارج الاعتبارات مما يضع دور هذه اللجنة مكان الشك ولا بد للحكومة من رفع الصوت والمطالبة بضرورة التزام العدو ببنود اتفاق وقف العدوان".



واضاف : "الا يكفي ابناء القرى الجنوبية الحدودية بقاءهم في ارضهم رغم الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة رغم غياب مقومات الصمود وغياب الحكومة عن حضورها كراعية لابنائها خاصة لمن يمثل صمودهم عنوان الهوية والانتماء الوطنية لابعد مناطق الحدود".



وقال: "اصبح لزاما على المعنيين استخدام واستثمار ما يملك لبنان من عوامل قوة وتأثير لابعاد الاذى والعدوان عن اللبنانيين، وان لا تستمر سياسة ادارة الظهر ليتدبر الجنوب امره والتسليم بما هو مفروض دون تحريك كل الامكانيات المتوافرة".