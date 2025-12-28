الأخبار
وسام مار مارون من الراعي إلى السكريتير الأول لسفارة فرسان مالطا في قبرص

2025-12-28 | 12:58
وسام مار مارون من الراعي إلى السكريتير الأول لسفارة فرسان مالطا في قبرص



منح البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي وسام مار مارون للسكريتير الأول لسفارة فرسان مالطا في قبرص فادي رومانوس، داعم رابطة كاريتاس لبنان دعمًا مميزًا سنويًا وبصورة منتظمة، حسب ما قال رئيس الرابطة الاب ميشال عبود الكرملي في كتاب طلب الوسام.

 

وقد تمّ تقليد اشارات الوسام وبراءته التي تلاها المسؤول الإعلاميّ ومدير البروتوكول  المحامي وليد غياض خلال   لقاء عائلي في الصرح البطريركي في بكركي.

 

وجدّد الاب عبود شكره لتضامن رومانوس مع كاريتاس،ولمبادراته التنموية المتعددة في مجالات عديدة.

وشكر رومانوس البطريرك الراعي للفتته ،مؤكداً التزامه الدائم بالخدمة في اطار المؤسسات الكنسية في مختلف القطاعات الانسانية والاجتماعية والتنموية.

 

ولفت البطريرك الراعي إلى أنّ كل المؤمنين مدعوّون الى ترجمة ايمانهم باعمال الخير والرحمة،والكنيسة مدعوة إلى المبادرة اولا كما  تشجّعهم وتثمّن مبادراتهم التي تخدم الانسان وتنمّيه وتعزز السلام.

 

واثنى على ما تقوم به كاريتاس لبنان،بدعم الاصدقاء المحسنين،وفادي رومانوس ركن منهم، وتقديره اليوم ليس لشخصه فقط بل لكل نهج التضامن الذي انتهجه،ومجتمعنا بحاجة الى تعميم هذا النهج.

